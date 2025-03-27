Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".





Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юге - сильные осадки (дождь, снег).





По РК ожидается туман, на западе, юге, востоке - усиление ветра, на юге - пыльная буря.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +2, +4 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +9, +11 °C.