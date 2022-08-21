Погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана обещают сегодня синоптики

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Погода без осадков ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах на востоке страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). В горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные и утренние часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 17-22 метра в секунду.

В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

В горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем на севере, юге и в горных районах области 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохранится сильная жара 40 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 20 августа ожидается ветер северо-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, с порывами до 23 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер до 15 метров в секунду.

На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На востоке Жетысуской области ожидается ветер до 18-23 метров в секунду.

На севере и западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области заморозки до 1 градуса.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.