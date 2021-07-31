ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 ИЮЛЯ - В Северном Казахстане пограничник спас двухлетнего мальчика, упавшего в емкость с водой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 18 июля 2021 года в селе Каратерек Уалихановского района Северо-Казахстанской области военнослужащий департамента Пограничной службы КНБ Айдын Турсынгазыулы спас двухлетнего мальчика, упавшего во вкопанную в землю емкость с водой.

Малыш мог погибнуть, не окажись рядом указанного военнослужащего, который во время объезда приграничного района услышал детский крик и поспешил на помощь. Обнаружив ребенка уже в бессознательном состоянии, Турсынгазыулы начал оказывать первую медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, после чего ребенок очнулся. В настоящее время состояние его стабильное. В подобной критической ситуации пограничник не растерялся и, имея подготовку по оказанию первой медицинской помощи, принял верное решение и спас жизнь мальчика", отметили в пресс-службе.

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