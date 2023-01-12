11.01.2023, 12:40 45861
Поиски пропавших в Таиланде казахстанцев прокомментировали в МИД
Фото: depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в кулуарах заседания правительства рассказал о поисках двух казахстанцев, пропавших в "золотом треугольнике" Юго-Восточной Азии.
Он напомнил, что двое граждан РК попали в рабство в так называемом золотом треугольнике Юго-Восточной Азии. В конце декабря прошлого года они выходили на связь с посольством Казахстана в Таиланде. Родители молодых людей также обратились в МИД РК с просьбой найти их, сообщает inform.kz.
Вопрос на особом контроле у нашего посольства в Таиланде. Консул разговаривал с этими ребятами. Пока они не выходили на связь в этом году, надеемся, что вопрос решится положительно", - сообщил он.
Айбек Самдияров отметил, что это не первый такой случай. Несколько месяцев назад другая гражданка Казахстана попала в такую же ситуацию. В итоге ее удалось вызволить из рабства.
Сейчас ситуация непростая, там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Это не первый случай. Там не только граждане Казахстана, из разных стран. Вопрос требует комплексного решения. Консул разговаривал с этими ребятами. Пока они не выходили на связь в этом году, надеемся, что вопрос решится положительно", - цитирует tengrinews.kz Айбека Смадиярова.
МИД предупредил казахстанцев: прежде чем выезжать за рубеж на работу, следует очень внимательно изучать все контракты.
Потому что это ваша личная ответственность, которая может выйти вам боком", - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, двое молодых казахстанцев уехали на заработки в ОАЭ и полмесяца назад перестали выходить на связь. Одним из последних сообщений друзьям оказалась отметка с геолокацией из Мьянмы. Предположительно, из зоны "золотого треугольника", известной как центр производства тяжелых наркотиков.
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11.01.2023, 16:33 36391
Депутат предложил снизить пенсионный возраст для женщин, имеющих детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительству необходимо рассмотреть вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. Об этом заявил депутат Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, в ходе заседания мажилиса.
В прошлом году глава государства ответил на большой общественный запрос по поводу пенсионного возраста женщин. Подписан закон о заморозке пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Планка пенсионного возраста зафиксирована до 2028 года. Считаю, что за это время правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы. И это не обязательно должно быть повышение пенсионного возраста", - отметил депутат.
По его словам, у Министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста. Первый - это рост продолжительности жизни. Второй - это якобы повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста.
Но если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на 1,5 года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. Но повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста - это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом", - считает Аманжан Жамалов.
Он отметил, что на республиканском общественном совете по экономике при партии AMANAT было несколько встреч с активистами женского движения, которые продолжают выступать за снижение пенсионного возраста.
Пониженный пенсионный возраст для женщин был установлен в советское время для работников отдельных отраслей. Потом этот перечень отраслей расширялся, пока туда не вошли все женщины. В те годы женщины рожали по 5-6 детей, выполняли тяжелую домашнюю работу, трудились на производстве. Поэтому ранний выход на пенсию был справедливой компенсацией за женский и материнский труд. В современном мире условия работы и быта женщин изменились. Мы стремимся к гендерному равенству. Улучшаются условия труда и производства. Домашние обязанности становятся более равными, легче и безопаснее. Однако один факт остался неизменным. Это рождение детей. Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане равен 3,13. Это значит, что каждая женщина в среднем за свою жизнь рожает три ребенка. Рождение детей вынуждает женщин временно уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно, теряют в пенсии. Эти потери, безусловно, должны быть компенсированы правом раннего выхода на пенсию. Но это право должно быть справедливым и обоснованным, учитывать современные реалии", - сказал Аманжан Жамалов.
Он напомнил, что на сегодня раньше общеустановленного пенсионного возраста, а точнее в 53 года, выходят на пенсию только многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста.
Учитывая изложенное, считаю, что правительству необходимо рассмотреть в целом вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. За рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет. Таким образом, женщина, родившая трех детей, будет иметь право выйти на пенсию на 6 лет раньше. На сегодня с учетом заморозки пенсионного возраста для женщин это составило бы 55 лет. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и, главное, стимулирует рождаемость", - заключил депутат.
11.01.2023, 15:03 40041
Потребителям Карагандинской и Улытауской областей снизили цены на товарный газ
Потребители вместо 35 149 тенге будут оплачивать по 33 583 тенге за тысячу кубометров без НДС
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Караганда. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2023 года потребители Карагандинской области и области Ұлытау увидят в своих квитанциях сниженные до 5% цены на товарный газ.
Снижения удалось достичь в результате тщательного анализа статей затрат тарифной сметы по заявке АО "КазТрансГаз Аймак" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Карагандинской области и области Ұлытау, проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК", - сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной проведения анализа стало истечение срока ранее действующего приказа АО "КазТрансГаз Аймак", утвержденного территориальным департаментом КРЕМ по Карагандинской области, и предоставление фактических затрат за прошедший период.
Таким образом, территориальный департамент КРЕМ по Карагандинской области 20 декабря 2022 года утвердил тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 4986,91 тенге за 1000 м3 (без НДС) с вводом в действие с 1 января 2023 года, что ниже ранее действующего тарифа на 24%, который составлял 6552,02 тенге/1000 м3.
В министерстве напомнили, что розничная цена на товарный газ, то есть конечная цена для потребителей газа, формируется исходя из оптовых цен (закупа газа у недропользователей), которые ежегодно с 1 июля утверждаются Министерством энергетики РК отдельно для каждого региона (76,7 %), а также из тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (14,87 %) и затрат, связанных с реализацией газа (8,4 %).
В результате благодаря снижению тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 24% с 1 января 2023 года КРЕМ снизил цены розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" по Карагандинской области и области Ұлытау на 1565,11 тенге за 1000 м3 (без НДС), или на 5%. Таким образом, потребители по Карагандинской области и области Ұлытау вместо 35 149,05 тенге за 1000 м3 (без НДС) будут оплачивать по 33 583,94 тенге за 1000 м3 (без НДС)", - подчеркивается в пресс-релизе.
Ранее комитетом уже были снижены затраты, связанные с реализацией газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" Карагандинской области и области Ұлытау на 32%, в результате чего снижение розничной реализации товарного газа с 4 ноября 2022 года составило до 3,5%.
Совокупное снижение цен розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" по Карагандинской области и области Ұлытау по сравнению с 2022 годом составило 7,2%, или 2846,36 тенге за 1000 м3 (без НДС).
В комитете также подчеркнули, что формирование тарифов и цен открыто, прозрачно и находится на особом контроле.
11.01.2023, 12:58 45256
В отношении ТЭЦ-2 Темиртау проведена внеплановая проверка
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении ТЭЦ-2 Темиртау проведена внеплановая проверка, по итогам которой выдано предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
По данным ведомства, в территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области обратился акимат города Темиртау в связи с зафиксированными с начала текущего отопительного сезона случаями несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей по ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау".
По данному факту с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года департаментом была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики", - проинформировали в пресс-службе.
По итогам проверки 10 января 2023 года выдано соответствующее предписание об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений, в частности по ремонту золоулавливающих установок и повышению производительности паровых котлов, для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей города Темиртау.
Ранее сообщалось, что в Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария.
11.01.2023, 11:31 48896
Для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков - КГА
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения в целях приведения в соответствие геометрических размеров летной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в Алматы, сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан.
О необходимости изъятия земельных участков в июне 2022 года министром индустрии и инфраструктурного развития РК было направлено письмо в адрес руководителей регионов.
За неисполнение инспекторских предписаний, связанных с объектами на приаэродромной территории аэропортов, в отношении заместителя руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Шымкента и заместителя акима Талгарского района были приняты меры административного характера (административный штраф)", - сообщили в пресс-службе КГА.
По словам экспертов, наличие проблем, связанных с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полетов и подвергают риску жизнь и здоровье людей.
По информации ведомства, в феврале 2020 года Генеральной прокуратурой проведены проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам соблюдения законности при предоставлении земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года, по итогам которого в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тысячи участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений, а в пределах приаэродромной территории без согласования комиссий аэропортов возведено свыше 100 тысяч различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.).
Отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкенте, Атырау, Актобе.
В настоящее время в соответствии с поручением правительства РК согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК действует рабочая группа по комплексному решению проблем приаэродромных земель, куда входят вице-министр, председатели комитетов, директора департаментов заинтересованных государственных органов и заместители акимов всех областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
В рамках рабочей группы разработан алгоритм по взаимодействию уполномоченных органов с МИО, подготовлен дополнительный пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные и иные правовые акты, которые предстоит обсудить с членами рабочей группы.
Вместе с тем 29 декабря 2022 года президентом подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и недропользования". Законом в целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий предусматривается ряд поправок, в частности по единообразию применяемой терминологии, порядку предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, наделению компетенцией Авиационной администрации Казахстана по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов.
Кроме того, в Земельный кодекс РК и закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" внесены требования о необходимости предоставления земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, а также приобретения прав на земельные участки с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.
Напомним, чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
11.01.2023, 10:33 50591
Будут ли переведены школьники Алматы на дистанционку в связи с морозами Эксклюзив КТ
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении образования Алматы рассказали, будут ли переведены школьники на дистанционку в связи с ухудшением погодных условий.
В случае неблагоприятных погодных метеоусловий с учетом возрастных особенностей обучающихся по согласованию с филиалом РГП "Казгидромет" занятия в школах будут переведены на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - сообщили корреспонденту ИА Kazakhstan Today в пресс-службе управления.
В ведомстве отметили, что информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях для родителей обучающихся будет размещена на сайте управления и районных отделов образования и других источников.
По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 11 января временами ожидается снег, облачно. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов мороза с дальнейшим понижением.
12 января: переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер 3-8, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 16-18 мороза.
13 января: переменная облачность. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 23-25 градусов мороза, днем - 16-18 градусов мороза.
Стоит отметить, что отмена занятий в организациях образования проводится на основании утвержденных рекомендуемых показателей неблагоприятных погодных метеоусловий для объявления отмены занятий и оформляется приказом руководителя организации образования либо лицом, его заменяющим.
При какой погоде отменяют занятия?
10.01.2023, 23:45 73556
Опрос КТ: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет в связи с большим количеством пострадавших от травм и ожогов и звуковым воздействием взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?"
45% участников опроса ответили: "Да, необходимо полностью запретить фейерверки"; 40% считают, что "необходимо обязать граждан выполнять действующие законодательные ограничения по времени и месту использования фейерверков"; 3% выбрали ответ: "Без круглосуточных фейерверков праздники невозможны"; 10% - "мне все равно".
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru.
В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект.
Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.
Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info.
Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации.
Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков.
К примеру, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.
В Казахстане в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек (из них 3 детей). За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей).
10.01.2023, 18:25 79561
Вышедшим на пенсию казахстанским академикам будут платить пожизненную стипендию
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан установило размер выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук, достигшим пенсионного возраста.
Установить размер ежемесячной пожизненной стипендии академику Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшему пенсионного возраста, в размере 60 (шестьдесят) месячных расчетных показателей", - говорится в постановлении.
Напомним, МРП в Казахстане в 2023 году составляет 3450 тенге. Соответственно, размер ежемесячной стипендии составит 207 тысяч тенге.
Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют вернуть базовое финансирование научных институтов.
10.01.2023, 16:54 64246
Дело против жителя Костаная, возложившего венок к McDonald's, прекращено
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Административный суд Костаная прекратил дело в отношении мужчины, возложившего венок к зданию ресторана McDonald's.
Постановление по жителю Костаная Антону Абрамову вынесли сегодня, 10 января. Суд прекратил дело, потому что оскорбления не усмотрел", - сообщает "Наша газета".
Напомним, 7 января полицейские задержали мужчину, который на спор возложил траурный венок к зданию McDonald’s в Костанае. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
Ранее сообщалось, что бренд McDonald’s официально прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.
До этого корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны, как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?