Поиски пропавших в Таиланде казахстанцев прокомментировали в МИД

Потребители вместо 35 149 тенге будут оплачивать по 33 583 тенге за тысячу кубометров без НДС

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Караганда. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2023 года потребители Карагандинской области и области Ұлытау увидят в своих квитанциях сниженные до 5% цены на товарный газ.





Снижения удалось достичь в результате тщательного анализа статей затрат тарифной сметы по заявке АО "КазТрансГаз Аймак" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Карагандинской области и области Ұлытау, проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК", - сообщает пресс-служба ведомства.





Причиной проведения анализа стало истечение срока ранее действующего приказа АО "КазТрансГаз Аймак", утвержденного территориальным департаментом КРЕМ по Карагандинской области, и предоставление фактических затрат за прошедший период.





Таким образом, территориальный департамент КРЕМ по Карагандинской области 20 декабря 2022 года утвердил тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам в размере 4986,91 тенге за 1000 м3 (без НДС) с вводом в действие с 1 января 2023 года, что ниже ранее действующего тарифа на 24%, который составлял 6552,02 тенге/1000 м3.





В министерстве напомнили, что розничная цена на товарный газ, то есть конечная цена для потребителей газа, формируется исходя из оптовых цен (закупа газа у недропользователей), которые ежегодно с 1 июля утверждаются Министерством энергетики РК отдельно для каждого региона (76,7 %), а также из тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (14,87 %) и затрат, связанных с реализацией газа (8,4 %).





В результате благодаря снижению тарифов на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам на 24% с 1 января 2023 года КРЕМ снизил цены розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" по Карагандинской области и области Ұлытау на 1565,11 тенге за 1000 м3 (без НДС), или на 5%. Таким образом, потребители по Карагандинской области и области Ұлытау вместо 35 149,05 тенге за 1000 м3 (без НДС) будут оплачивать по 33 583,94 тенге за 1000 м3 (без НДС)", - подчеркивается в пресс-релизе.





Ранее комитетом уже были снижены затраты, связанные с реализацией газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" Карагандинской области и области Ұлытау на 32%, в результате чего снижение розничной реализации товарного газа с 4 ноября 2022 года составило до 3,5%.





Совокупное снижение цен розничной реализации товарного газа для всех потребителей АО "КазТрансГаз Аймак" по Карагандинской области и области Ұлытау по сравнению с 2022 годом составило 7,2%, или 2846,36 тенге за 1000 м3 (без НДС).





В комитете также подчеркнули, что формирование тарифов и цен открыто, прозрачно и находится на особом контроле.