Показ национальных костюмов прошел в Бурабае

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 30 ИЮЛЯ - В год 30-летия Независимости страны в Бурабае, на поляне Абылай хана состоялся онлайн-показ национальных костюмов под названием "Мы разные, но мы вместе", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили организаторы, основная цель мероприятия - укрепление единства и согласия народа Казахстана, воспитание патриотизма, популяризация культурных ценностей и традиций народа Казахстана.

Вниманию зрителей были представлены национальные костюмы казахов, русских, татар, белорусов, украинцев, немцев, чеченцев, узбеков, корейцев, поляков, изготовленные швейным салоном "Веста" Щучинска.

Изюминкой показа стало участие в нем воспитанников детского сада "Ромашка" села Зеленый бор. Дети привнесли в мероприятие особый смысл и праздничную атмосферу", - отметили в пресс-службе областного УВП.

По мнению организаторов, национальный костюм занимает особое место в культуре каждого этноса.

Это не просто предметы одежды, ведь испокон веков в создание костюма люди вкладывали душу, придавая ему неповторимые черты. Благодаря данному мероприятию у нас появилась еще одна возможность рассказать о богатой культуре, традициях и обычаях нашего народа, показать дружбу, единство и взаимопонимание между всеми этносами, проживающими в нашей стране", - рассказали они.

В управлении добавили, что в Акмолинской области в юбилейный год проводятся различные мероприятия, популяризирующие культуру и традиции народа Казахстана. В городе Кокшетау состоялся конкурс национальной одежды "Этно-fashion", в Степногорске прошел показ модных национальных костюмов, в районах и городах проведены конкурсы мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства "Менін Отаным - менін Казакстаным".

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