Усть-Каменогорск. 14 января. Kazakhstan Today - Полицейские Усть-Каменогорска подсылали несовершеннолетних к продавцам за алкоголем и сигаретами, а затем штрафовали предпринимателей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.
Как отметили в пресс-службе, в ноябре 2016 года прокуратура ВКО совместно с исполнительными органами провела акцию "Закон и предприниматель", чтобы выявить наиболее актуальные проблемы бизнесменов. В минувшем году не было выявлено ни одной незаконной проверки, передает Kazakhstan Today.
"К сожалению, анализ работы контролирующих ведомств продемонстрировал, что несовершенство норм законодательства позволяет при желании выявить нарушения у любого предпринимателя, даже законопослушного. Прокуратура выяснила, что предъявляемые требования зачастую являются невыполнимыми, а порой и вовсе абсурдными. К примеру, по действующим требованиям к объектам питания, "при приготовлении омлета толщина слоя смеси яйца с другими ингредиентами - не более 2,5-3 сантиметров". По требованиям ветеринарных норм, "каждый загон для скота должен иметь уклон 2 - 3 градуса от кормушек и мест отдыха скота". Деятельность бизнеса чрезмерно регулируется, и одни и те же требования могут проверяться разными государственными органами с привлечением предпринимателя к административной ответственности", - считают в надзорном ведомстве.
Между тем, по данным прокуратуры, контролирующие органы могут сами провоцировать предпринимателей на нарушение законодательства. "В Усть-Каменогорске были установлены факты, когда полицейские намеренно подсылали к продавцам магазинов несовершеннолетних, чтобы спровоцировать сотрудников торговых точек на продажу спиртного или сигарет. А затем выписать штраф за административное нарушение. При этом некоторых школьников стражи правопорядка привлекали к таким провокациям неоднократно. Несмотря на то, что продавцы действительно нарушали закон, реализуя детям спиртное или сигареты, прокуратура отмечает, что подобные провокации со стороны сотрудников полиции недопустимы", - заявили в пресс-службе.
Также, по информации прокуратуры, немало нарушений регистрируется в сфере государственных закупок. К примеру, акимат Аягозского района при проведении тендера на капитальный ремонт дорог к потенциальным поставщикам предъявлял необоснованное требование о наличии асфальтобетонного завода на территории Аягоза. В связи с установлением подобного ограничения, к участию в конкурсе было допущено только одно ТОО. По протесту прокурора незаконный конкурс отменен, и конкурсная документация приведена в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Впрочем, и сами предприниматели допускают нарушения законности. Особую обеспокоенность прокуратуры вызывает несоблюдение со стороны подрядчиков строительных норм и правил, а также технических регламентов при строительстве социально-значимых объектов.
Другой сферой, где предприниматели допускают нарушения, являются трудовые отношения. На территории области действует 16 предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, проинформировали в ведомстве.
По результатам проведенных проверок прокуратура ВКО собирается направить в Генеральную прокуратуру письмо о внесении изменений в действующее законодательство, регламентирующее порядок проведения проверок фирм и получения разрешительных документов. Также предполагается ориентировать государственные органы на недопустимость нарушения прав предпринимателей, заключили в пресс-службе.
Просмотров: 2476
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter