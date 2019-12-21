Политолог подвел итоги второго заседания НСОД

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Политолог и член Национального совета общественного доверия Талгат Калиев прокомментировал итоги второго заседания совета, передает Kazakhstan Today.
Большинство предложений, выработанных на заседаниях рабочих групп, поддержаны. Все эти месяцы велась работа с обсуждением высказанных на предыдущем заседании предложений в формате встреч с руководством заинтересованных госорганов, с руководством Администрации Президента", - написал Калиев в Facebook.
В частности, он отметил результаты работы совета в сфере политической модернизации.
Переход на уведомительную систему проведения митингов. Мало кто будет спорить, что это серьезный шаг, который точно нельзя отнести к разряду косметических. Двукратное снижение регистрационного порога для политических партий с нынешних 40000 до 20000. Много это или мало? В перерасчете на 17 регионов по 1176 человек на регион, по сотне на район. В век социальных сетей, когда многие блогеры имеют больше подписчиков, любой из них может легко собрать соответствующее количество потенциальных членов своей партии", - добавил член НСОД.
Законодательное право на руководящие позиции в парламенте для представителей оппозиционных партий. Пост руководителя комитета мажилиса открывает для любой партии значительно больше возможностей нежели просто депутатский мандат. Разумеется, в этих условиях парламент должен стать более дискуссионным и смелым", - указал политолог.
Кроме этого, по мнению Калиева, "публичный доступ к результатам аудитов Счетного комитета, несмотря на сугубо экономический характер нововведения, имеет серьезное политическое значение. Поскольку усиливает роль и полномочия гражданского сектора".
Он также упомянул декриминализацию статьи Уголовного кодекса о клевете с переводом ее в Административный кодекс, что "должно стать стимулом для отечественных журналистов".
Это лишь часть озвученного. И часть большого пути, обозначенная сегодня как первый пакет реформ. А это означает, что будет как минимум второй", - резюмировал член НСОД.
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