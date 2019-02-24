Полицейские Астаны просят проявлять бдительность при желании помочь пострадавшей от пожара семье

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Астаны во вторник распространила сообщение с предупреждением о возможных фактах мошенничества при сборе средств семье, потерявшей при пожаре пятерых детей и дом, передает Kazakhstan Today.

В сообщении отмечается, что неравнодушные к чужой беде граждане организовали сбор средств пострадавшей от пожара семье. В социальных сетях и различных мессенджерах распространилась информация с реквизитами банковских карт, на которые можно было осуществить перевод денежных средств.

Просим проявлять бдительность! Ни в коем случае не пересылайте денежные средства неизвестным лицам. Чтобы не стать жертвой мошенников, призываем всех, кто желает помочь, отправлять средства на официальные счета. На данный момент существует только один счет, открытый от имени матери погибших девочек - Ситер Жанымгуль Амангельдыкызы", - подчеркнули в полиции.

Как сообщалось ранее, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пять девочек: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самой младшей из них было всего три месяца.

Сегодня в Астане прошло прощание с погибшими детьми и похороны.

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