Полиция Алматы задержала автора фейкового сообщения о похищениях детей

Алматы. 4 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники оперативного подразделения полиции в течение дня установили и задержали автора фейкового сообщения о массовых похищениях детей, передает Kazakhstan Today.

"Ею оказалась местная жительница, гражданка Р., 1991 года рождения. Женщина призналась, что действительно является автором данного аудисообщения, которое на самом деле вызвало в обществе необоснованную панику и страх. Гражданка Р. уточнила, что эту неподтвержденную информацию ей, якобы, рассказала подруга. В настоящее время ее действия квалифицированы по статье 274 части 2 УК РК. На предмет распространения заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных систем в Следственном управлении ДП начато досудебное расследование", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

В свою очередь, женщина выразила свое сожаление и принесла алматинцам свои извинения.

Я прошу прощения у тех жителей города Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я честное слово, не ожидала данную рассылку, что она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста", - уточнила она.

Между тем, в Департаменте полиции указали на низкий уровень культуры коммуникации в интернете.

По сути, интернет должен служить площадкой для получения населением объективной и достоверной информации, а некоторые используют всевозможные мессенджеры и социальные сети исключительно для достижения своих преступных целей. И здесь очень важно, чтобы аудитория могла распознать, где правда, а где ложь. А не содействовать этим элементам в тиражировании сомнительной информации. Как сейчас на практике происходит: получил рассылку, не удостоверившись в ее правдивости, делает репосты и перерассылку уже в своем окружении, по принципу "сарафанного радио", только в более усовершенствованной его форме. Отсюда - необоснованная паника, ажиотаж и страх. Следует еще раз напомнить о том, что за эти действия законодатель предусматривает уголовную ответственность по статье 274 УК РК", - резюмировал полковник Зиадин.

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