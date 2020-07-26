Полиция нашла четырех провокаторов, призывающих к беспорядкам в Шорнаке

Туркестан. 25 июля. Kazakhstan Today - Полиция нашла четырех провокаторов, призывающих к беспорядкам в поселке Шорнак Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
Как вчера и обещал Умирзак Шукеев жителям Шорнака, полиция нашла четырех из шести провокаторов, которые в соцсетях и мессенджерах призывали людей к противоправным действиям. Выявление и поиски остальных продолжаются", - сообщил в Facebook замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Напомним, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел конфликт, в ходе которого дом сельчанина забросали камнями. Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции.
Позднее на подходе к селу Шорнак задержали более 80 человек из другиx районов и регионов. Молодые люди откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей.
Как заявил накануне на брифинге глава МВД Ерлан Тургумбаев, провокаторы пытались использовать конфликт в Туркестанской области для организации беспорядков.
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