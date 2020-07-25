Более 80 человек задержали на подступах к селу Шорнак

Туркестан. 24 июля. Kazakhstan Today - Более 80 человек задержали на подходе к селу Шорнак в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Об этом в Facebook сообщил заместитель акима региона Сакен Калкаманов. По его словам, минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов задержали более 80 парней из другиx районов и другиx регионов, когда они направлялись к поселку Шорнак. Молодые люди откликнулись на фейковые призывы из мессенджеров и соцсетей.

Всю ночь мы с акимом Кентау объезжали населенный пункт. Жители спокойно спали в своих домах", - сообщил заместитель акима Туркестанской области.

Напомним, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел конфликт . Дом сельчанина забросали камнями. Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции

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