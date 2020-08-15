Костанай. 14 августа. Kazakhstan Today - Полиция нашла костанайца, заподозренного в приставании к девочке, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях и мессенджерах распространилось видео с неизвестным, который на улице приставал к девочке-подростку.

Для объективного рассмотрения этого сообщения и установления всех обстоятельств данный факт зарегистрирован. В этот же день полиция установила личность 57-летний костанайца, сообщает портал kstnews.kz

Костанаец проверен по всем учетам, к уголовной ответственности не привлекался. Заявлений в полицию по данному факту не поступало. Каких-либо противоправных намерений со стороны мужчины, собранными доказательствами, в том числе и показаниями очевидцев не установлено.

В департаменте полиции отметили гражданскую позицию автора видео ролика и поблагодарили за бдительность.

Мы остановились рядом и услышали, как он называет ее красивой и просит поцеловать его. Я сразу подошел к ним и спросил, знает ли она его, на что она ответила, что нет. Взял ее под локоть и увел, а мужика послал куда подальше", - рассказал очевидец.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства