Костанай. 14 августа. Kazakhstan Today - Полиция нашла костанайца, заподозренного в приставании к девочке, передает Kazakhstan Today.
В соцсетях и мессенджерах распространилось видео с неизвестным, который на улице приставал к девочке-подростку.
Для объективного рассмотрения этого сообщения и установления всех обстоятельств данный факт зарегистрирован. В этот же день полиция установила личность 57-летний костанайца, сообщает портал kstnews.kz.
Костанаец проверен по всем учетам, к уголовной ответственности не привлекался. Заявлений в полицию по данному факту не поступало. Каких-либо противоправных намерений со стороны мужчины, собранными доказательствами, в том числе и показаниями очевидцев не установлено.
В департаменте полиции отметили гражданскую позицию автора видео ролика и поблагодарили за бдительность.
Ранее сообщалось, что в Костанае очевидец снял на видео подозрительного мужчину, который разговаривал с девочкой на улице.
Мы остановились рядом и услышали, как он называет ее красивой и просит поцеловать его. Я сразу подошел к ним и спросил, знает ли она его, на что она ответила, что нет. Взял ее под локоть и увел, а мужика послал куда подальше", - рассказал очевидец.
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