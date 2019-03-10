Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Полиция установила личность хулигана, разбившего стеклянную дверь лифта для инвалидов надземного перехода в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Ранее в Instagram было опубликовано видео, на котором запечатлено, как неизвестный бьет ногой стеклянную дверь лифта для инвалидов надземного пешеходного перехода.

"При анализе видеоматериала выяснено, что хулиганские действия происходят на одной из оживленных магистралей города. В ходе проверки установлен несовершеннолетний гражданин О., 2003 года рождения. Подросток не осознавал все последствия за такое деяние, однако это не снимает ответственности с него и его родителей. Примечательно, что сам нарушитель проживает недалеко от самого места совершенного им правонарушения. Десятиклассник воспитывается в полной, благополучной семье. С родителями хулигана проведена предметная профилактическая беседа, с разъяснением ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей", - рассказала начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Материал по данному факту зарегистрирован в УП Алатауского района и будет направлен в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы для привлечения подростка к административной ответственности по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).

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