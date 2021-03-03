Посещение Большого Алматинского ущелья ограничат из-за строительства плотин

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин рассказал о паводковой обстановке и предупредил жителей Алматы об ограничениях на посещение Большого Алматинского ущелья, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Это свыше 10 тысяч сотрудников и более 1,8 тыс. единиц техники. Проработаны вопросы оповещения населения.

МЧС совместно с "Казгидромет" переходят на усиленный мониторинг и еженедельные обследования снегозапасов, чтобы спрогнозировать предстоящий паводковый период.

По данным "Казгидромета", объём снегозапасов превышает норму на 54% по сравнению с предыдущим годом в бассейне реки Шагалалы в Акмолинской области, на 50% в бассейне реки Есиль в Северо-Казахстанской области, на 39% в бассейне реки Илек в Актюбинской области. Переувлажнение весеннее наблюдается в реке Есиль на территории Акмолинской области, СКО, Костанайской, Карагандинской", - сказал министр.

По его словам, главной проблемой в предстоящий паводковый период является увеличение промерзания грунта по сравнению с предыдущими годами. При интенсивном таянии и выпадении обильных осадков, это может привести к образованию склоновых талых паводковых явлений.

Производится мониторинг с подразделениями комитета водных ресурсов по наполняемости водохранилищ. Водохранилища работают в штатном режиме, сейчас мы постепенно будем переводить при интенсивном снеготаянии на транзитный режим работы. Это позволит нам аккумулировать приходящую воду и беспрепятственно её пропускать в весенне-паводковый период", - сказал Ильин.

По его информации, в начале марта планируется проведение Республиканского командно-штабного учения "Коктем-2021" , в ходе которого будет проверена готовность Государственной системы гражданской защиты. Для оперативной переброски сил и средств и экстренной эвакуации пострадавшего населения в постоянной готовности находятся 20 воздушных судов АО "Казавиаспас".

Министр напомнил, что в рамках Дорожной карты "Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз" за четыре года с 315 населенных пунктов снята угроза подтопления, в 314 угроза минимизирована.

На текущий год в чрезвычайных резервах и резервах на неотложные затраты акиматами заложено 38,1 млрд тенге. Продолжается вывоз снега из населённых пунктов, уже отгружено 14,7 млн кубометров снега", - сказал Ильин.

По данным МЧС, всего с начала зимнего периода по стране было объявлено 1063 штормовых предупреждений, 682 раз закрывались участки автодорог дорог, 233 раза вводилось ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта.

В целях предупреждения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и происшествий на мобильные телефоны граждан направлено 3708 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий. Через мобильное приложение "Дармен" жителям направлено 1057 уведомлений.

Спасательными подразделениями совместно с взаимодействующими службами спасено и эвакуировано 1242 человека, из них 74 - дети, были задействованы 97 пунктов обогрева, вызволено 439 единиц техники.

В аварийно-спасательных работах было задействовано 5027 человек и 1396 единиц техники МЧС, МВД, МИО и дорожных служб.

Факты, которые я привёл, говорят о том, что не всегда люди слушают внимательно сообщение о возникновении угрозы ЧС и, рискуя своей жизнью, выезжают на дорогу, что приводит к проведению спасательных работ. Очень сложные погодные условия выдались на прошлой неделе, большое количество было перекрыто автомобильных дорог и на данное время мы получили штормовое предупреждение по девяти регионам, закрыты участки дорог на территории трех регионов. Хотел бы ещё раз обратить внимание наших граждан, чтобы не игнорировали присылаемые заранее предупреждения о закрытии дорог и тем более не пытались проехать в объезд блокпостов, которые установлены на дорогах как республиканского, так и областного значений", - сказал Ильин.

Он также рассказал, что из-за строительства селезадерживающих плотин вводятся ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья.

В текущем году мы приступили к строительству двух селезадерживающих плотин - в ущелье Аюсай и Аксай. Хотелось бы обратиться к жителям Алматы, предупредить, что будут введены некоторые ограничения по посещению Большого Алматинского ущелья, которое так любят алматинцы и гости южной столицы. Поэтому необходимо с должным пониманием к этому отнестись, так как это в последующем обеспечит безопасность мегаполиса", - сказал министр.

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