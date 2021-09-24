Пособие по рождению ребенка теперь можно оформить в любом ЦОНе страны

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НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Выплаты по рождению ребенка теперь можно оформить вне зависимости от места прописки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцы, желающие оформить пособия, выплачиваемые в связи с рождением ребенка и его уходу до одного года, теперь могут обращаться в любой ЦОН страны вне зависимости от постоянного места жительства. Ранее наличие постоянной прописки и обращение в ЦОН строго по месту прописки являлось одним из главных критериев для оформления социальных выплат, сообщает Правительство для граждан.

Экстерриториальный принцип позволяет не привязываться только к месту прописки и дает больше свободы передвижения нашим клиентам. Благодаря ему казахстанцы могут оформить пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе страны вне зависимости от места нахождения. К концу года мы планируем ввести экстерриториальный принцип и по остальным видам выплат", - сказал заместитель председателя правления "Правительство для граждан" Биржан Жунусов.

По статистике, за 8 месяцев 2021 года было оформлено более 300 тыс. госуслуг по пособиям в связи рождением ребенка и его уходу до одного года.

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