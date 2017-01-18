Повышение температуры и туманы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Повышение температуры и туманы ожидаются в Казахстане 19-21 января, сообщили в "Казгидромете".

По прогнозу, в ближайшие трое суток на территории республики ожидаются повышение температуры, в южных областях до оттепелей, а также местами снег, в северной половине - метель, усиление ветра, на юге - гололед. Почти на всей территории Казахстана сохранятся туманы, ухудшающие видимость до 200-500 метров, передает Kazakhstan Today.

Также "Казгидромет" дал более подробный прогноз на 19 января. Отмечается, что практически на большую часть территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон.

Температура воздуха ожидается: на западе ночью 10-22, днем 5-15 мороза; на северо-западе ночью 15-25, днем 7-15 мороза; на севере и в центре ночью 18-28, днем 8-16 мороза; на востоке ночью 15-20, на северо-востоке области 25-30 мороза, днем 7-17 мороза; в южных регионах ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днем 0-5 тепла, местами 1-6 мороза.

В Астане в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -20-22 градуса, днем -10-12 градусов.

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