Караганда. 27 июня. Kazakhstan Today - Предприниматель из Нур-Султана перечислил 5 млн тенге в фонд помощи пострадавшим в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Понятие милосердия в современном обществе не устарело. И беда, произошедшая в городе Арыси, не оставила никого равнодушным и сплотила всех казахстанцев, которым небезразлична трагедия и боль других людей. Так, известный бизнесмен Ерлан Нигматулин из своих личных средств перечислил 5 миллионов тенге в фонд помощи пострадавшим жителям города Арыси.

Помимо этого, и рабочие коллективы предприятий "Сарыарка Нан", "Балхаш Нан", "Казкарбон", "YDD Corporation", в которых Ерлан Нигматулин является акционером, также перевели свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим.

Ерлан Нигматулин - в прошлом депутат парламента Республики Казахстан.

10 тонн гуманитарного груза отправлено авиарейсом из Караганды в город Арысь, пострадавший от взрыва на военном складе. Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости", - сообщал акимат Карагандинской области.

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