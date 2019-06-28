Система Orphus

Предприниматель из Нур-Султана перечислил 5 млн тенге в фонд помощи пострадавшим в Арыси

27.06.2019, 18:30 12205
Караганда. 27 июня. Kazakhstan Today - Предприниматель из Нур-Султана перечислил 5 млн тенге в фонд помощи пострадавшим в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 
Понятие милосердия в современном обществе не устарело. И беда, произошедшая в городе Арыси, не оставила никого равнодушным и сплотила всех казахстанцев, которым небезразлична трагедия и боль других людей. Так, известный бизнесмен Ерлан Нигматулин из своих личных средств перечислил 5 миллионов тенге в фонд помощи пострадавшим жителям города Арыси. 
 
Помимо этого, и рабочие коллективы предприятий "Сарыарка Нан", "Балхаш Нан", "Казкарбон", "YDD Corporation", в которых Ерлан Нигматулин является акционером, также перевели свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим. 
 
Ерлан Нигматулин - в прошлом депутат парламента Республики Казахстан.
 
 

10 тонн гуманитарного груза отправлено авиарейсом из Караганды в город Арысь, пострадавший от взрыва на военном складе. Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости", - сообщал акимат Карагандинской области. 

 
Напомним, утром 24 июня в воинской части в городе Арыси Туркестанской области начались взрывы. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, все население города было эвакуировано. В результате ЧП погибли три человека. На специальный счет в помощь арысцам перечислено уже 600 млн тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая