Караганда. 27 июня. Kazakhstan Today - Предприниматель из Нур-Султана перечислил 5 млн тенге в фонд помощи пострадавшим в Арыси, передает Kazakhstan Today.
Понятие милосердия в современном обществе не устарело. И беда, произошедшая в городе Арыси, не оставила никого равнодушным и сплотила всех казахстанцев, которым небезразлична трагедия и боль других людей. Так, известный бизнесмен Ерлан Нигматулин из своих личных средств перечислил 5 миллионов тенге в фонд помощи пострадавшим жителям города Арыси.
Помимо этого, и рабочие коллективы предприятий "Сарыарка Нан", "Балхаш Нан", "Казкарбон", "YDD Corporation", в которых Ерлан Нигматулин является акционером, также перевели свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим.
Ерлан Нигматулин - в прошлом депутат парламента Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что из Караганды в Арысь отправлена гуманитарная помощь.
10 тонн гуманитарного груза отправлено авиарейсом из Караганды в город Арысь, пострадавший от взрыва на военном складе. Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости", - сообщал акимат Карагандинской области.
Напомним, утром 24 июня в воинской части в городе Арыси Туркестанской области начались взрывы. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, все население города было эвакуировано. В результате ЧП погибли три человека. На специальный счет в помощь арысцам перечислено уже 600 млн тенге.
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