Председателем совета директоров Фонда гарантирования страховых выплат назначен Бурабаев

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан Бурабаев избран на должность председателя совета директоров Фонда гарантирования страховых выплат, передает Kazakhstan Today.

Ранее Бурабаев был избран в состав совета в качестве независимого директора, напомнили в пресс-службе АФК.

Ерлан Бурабаев с 1994 года по 2003 год работал в Национальном банке РК на различных должностях. С 2003 года по 2009 год занимал руководящие должности в различных организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг и пенсионной системы. С 2009 года по 2014 год занимал руководящие должности в различных страховых организациях. С 2014 года работает в Ассоциации финансистов Казахстана управляющим директором по взаимодействию со страховым и фондовым рынками.

Фонд гарантирования страховых выплат является единственной организацией на территории Казахстана, гарантирующей осуществление страховых выплат застрахованным по гарантируемым видам страхования, а именно: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами; обязательное страхование туриста; аннуитетное страхование, осуществляемое в соответствии с законами Республики Казахстан "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

Фонд является некоммерческой организацией в форме акционерного общества и осуществляет свою деятельность на основании закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат" и учредительных документов. Фонд гарантирования был создан в 2003 году, его участниками являются 21 страховая организация.

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