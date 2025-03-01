28.02.2025, 15:05 95246
Прекратить пересылку видео избиения мальчика в Семее призывают казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Семей. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК к казахстанцам обратились с призывом перестать пересылать в социальных сетях и мессенджерах видео, на котором подростки избили несовершеннолетнего.
В последние дни в социальных сетях распространяется видео, на котором подростки в Семее совершают насилие над несовершеннолетним. В связи с этим казахстанцев призывают прекратить его дальнейшее распространение.
В комитете отметили, что особую обеспокоенность вызывает то, что некоторые блогеры публикуют фотографии пострадавшего, а это лишь усиливает травму ребенка.
В ведомстве подчеркнули, что виновные в насилии над ребенком привлечены к ответственности. На месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка.
СМИ и общественность призвали воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка.
Напомним, в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Стоит отметить, что в Минпросвете не уточнили, как планируют бороться с ростом и распространением криминала в детской подростковой среде школьного возраста. При этом в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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01.03.2025, 08:00 4851
Что ждет казахстанцев в марте
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники в марте
В Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будут два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
В первый день весны в Казахстане празднуют День благодарности. Праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.
Школьники уйдут на весенние каникулы
Заканчивается III четверть, весенние каникулы продлятся 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%
С 1 марта билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.
Единый часовой пояс: будут озвучены результаты исследования
По итогам общественных слушаний в парламенте было принято решение до 1 марта исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны.
Напомним, год назад, в ночь на 1 марта 2024 года, Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время. Казахстанцы с надеждой ждут марта и верят, что власти прислушаются к их требованиям вернуть прежнее время.
КФГД отошел от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки.
Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
Начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте
С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.
В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено.
Мартовское ЕНТ в Казахстане
С 1 марта по 11 апреля будут проводить ЕНТ для:
- выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.
Блокировка нелегальных смартфонов
С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
По информации Минцифры, новые правила будут распространяться только на новые устройства, ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.
Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", - пояснили разработчики правил.
Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом
Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом.
Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами. В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - проинформировали в компании.
Стоимость билета начинается от 7722 тенге.
В Казахстане запустят новую жилищную программу "Отбасы банка" "Наурыз жұмыскер" для технических специалистов
Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2440 займов на сумму 72 млрд тенге. Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".
Отмечается, что по условиям программы заем выдается по ставкам 7% для социально уязвимых категорий граждан и 9% для всех остальных категорий. Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа - 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.
Казахстан запустит новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет
По информации Минтранса РК, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.
Кроме того, с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.
Религия. Посты.
1 марта начнется Священный месяц Рамадан (Рамазан) у мусульман, он закончится 29 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта начнется Ораза айт.
У православных 3 марта начнется Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхе. Пост продлится до 19 апреля.
У католиков начало Великого поста выпадает на 5 марта. В 2025 году православные и католики отметят Пасху в один день - 20 апреля.
Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане
С 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы за I квартал.
Погода в марте
По предварительным данным синоптиков Казгидромета, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -8, +5°С на большей территории Казахстана, +6, +12°С - на большей части Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областей, в юго-восточной половине Кызылординской области, в центре Алматинской области.
В марте средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 2° на всей территории республики.
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей территории республики, около нормы - в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Улытау.
28.02.2025, 17:13 79006
Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 5 марта в связи с плановыми профилактическими работами отключат сигнал на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
5 марта 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в "Казтелерадио".
Напомним, профилактические работы проводятся ежеквартально, в связи с чем в стране временно отключают радио и телевидение.
27.02.2025, 16:17 247436
В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение
На строительство объекта отсутствовали разрешительные документы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы по решению суда начат снос объекта по 3-й улице, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Как пояснили в ведомстве, на строительство отсутствует пакет разрешительных документов, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.
В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд", - рассказали в управлении.
7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат 27 февраля с участием департамента юстиции города.
В управлении подытожили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 67 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
27.02.2025, 14:44 254961
Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году Kaspi.kz вновь поддержит музыкальный проект OYU, включая съемку документальных фильмов о талантливых казахстанских музыкантах.
Музыкальный проект OYU Live, основанный известным режиссером и продюсером Айсултаном Сеитовым в 2021 году, уже несколько лет открывает новые имена в казахстанской музыке. Цель проекта - дать пространство для поддержки и развития талантливых музыкантов со всей страны. Исполнителям бесплатно делают профессиональную запись выступления и размещают на YouTube-канале OYU Live. В проекте участвуют как звезды, так и начинающие артисты, что помогает им находить своих слушателей и знакомиться с ключевыми игроками индустрии - продюсерами, режиссерами и музыкантами.
Кроме того, в Алматы и Астане ежегодно проходят фестивали современной казахстанской музыки OYU Fest, собирая более 10 000 зрителей.
В 2024 году Kaspi.kz стал генеральным партнером OYU, что позволило проекту выйти на новый уровень. В 2025 году компания продолжит сотрудничество, поддерживая инициативы, направленные на развитие казахстанской музыкальной сцены.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В прошлом году мы с удовольствием поддержали OYU Fest и выступили генеральным партнером этого замечательного музыкального фестиваля и съемок сезона OYU Live. В этом году мы продолжим наше сотрудничество и дружбу. Это классный проект, который объединяет казахстанцев вокруг современной казахстанской музыки. Главное - дать дорогу молодым талантливым исполнителям. У нас сложилось отличное партнерство наших команд, которые хотят сделать мир вокруг лучше и прекраснее".
Айсултан Сеитов, основатель OYU:
В этом году нам исполняется 5 лет, и я рад поделиться с вами нашей общей победой - канал преодолел отметку 100 000 подписчиков. Эта серебряная кнопка - не просто награда, а символ того, что вместе с вами мы создаем пространство для казахской музыки. Каждый из вас - часть этой истории, и без вас OYU просто не существовал бы. Спасибо за вашу любовь, поддержку и веру в нас! А еще у нас отличные новости: мы продлеваем сотрудничество с Kaspi.kz и уже готовим множество новых проектов. Нам не терпится показать, что впереди! Следите за обновлениями - будет интересно. До скорой встречи на OYU Fest!".
В 2025 году впервые пройдет конкурс для молодых исполнителей, победители которого попадут в восьмой сезон OYU Live. Фестивали в Алматы и Астане вновь соберут тысячи поклонников казахской музыки. А по итогам всех этих событий выйдут новые документальные фильмы о самых ярких именах на большой сцене.
27.02.2025, 11:11 269776
Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы отдохнут на 8 Марта 3 дня: 8, 9 и 10 марта.
Поскольку Международный женский день выпадает на субботу, у казахстанцев будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
В целом март богат на выходные и праздники. С 21 по 23 марта в Казахстане также будут отмечать Наурыз, который в этом году выпадает на пятницу, субботу и воскресенье, поэтому у казахстанцев будет два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
Ранее сообщалось, как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году.
27.02.2025, 10:40 273481
В управлении здравоохранения Абайской области рассказали о состоянии избитого мальчика
Ребенку оказана медицинская и психологическая помощь
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Семей. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Абайской области рассказали о состоянии мальчика, избитого группой подростков.
Своевременно оказана медицинская, психологическая помощь ребенку. Проведено обследование. Диагноз: ЗЧМТ. Гематома волосистой части головы, затылочной области. Множественные подкожные гематомы нижних конечностей. Состояние ребенка относительно удовлетворительное за счет психоэмоционального состояния и диагноза", - проинформировали в управлении.
Отмечается, что ребенку проведены необходимые диагностические обследования. Причин для угрозы жизни в заключениях обследования нет. Оказана полная врачебно-психологическая помощь по месту прикрепления пациента.
На данный момент мальчик находится на динамическом наблюдении у педиатра, травматолога и невролога.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Суд рассмотрит вопрос направления подростков в коррекционную школу и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав.
26.02.2025, 19:15 323451
Избиение подростка в Семее: уволен директор школы
В отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры
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Семей. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее уволили директора школы № 9, в которой дети избили ученика младших классов, сообщает пресс-служба управления образования Абайской области.
В связи с произошедшим в отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за ненадлежащее организованное воспитательную работу", - говорится в сообщении.
Заместители директоров школ по воспитательной работе, классные руководители и школьные психологи привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы № 15 Семея и директор специализированного мужского лицея-интерната "Жас Ұлан" имени Ш. Уалиханова получили выговор. Директор школы № 9 освобожден от занимаемой должности, его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Суд рассмотрит вопрос направления подростков в коррекционную школу и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав.
26.02.2025, 16:25 334486
Это не отлов - в акимате Алматы рассказали о ветеринарной скорой помощи для бездомных животных
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы была запущена скорая ветеринарная помощь для бездомных животных. Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров в интервью подробно рассказал о том, как работает новый механизм оказания помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Чтобы горожане могли быстрее привыкнуть к новой услуге, в рамках пилотного проекта они могут звонить по единому номеру 109.
В акимате отметили, что новость о создании ветеринарной скорой помощи вызвала широкий общественный резонанс: часть горожан поддержала инициативу, однако некоторые ошибочно предположили, что вместо помощи будет проводиться отлов.
По словам Ерлана Омарова, скорая ветеринарная помощь предназначена для оперативного реагирования на случаи, когда бездомные животные нуждаются в медицинской помощи.
На сегодняшний день в нашей службе ветеринарной скорой помощи работают две бригады, в состав которых входят два водителя, два врача-ветеринара и два фельдшера. Кроме того, в пункте временного содержания животных задействованы четыре фельдшера, которые занимаются приемом животных, поступающих по линии ветеринарной скорой помощи. Они проводят первичный осмотр, выполняют необходимые медицинские процедуры и обеспечивают дальнейший уход за животными", - поделился замглавы управления.
Вызвать ветеринарную скорую помощь можно по номерам: 8 708 595 64 04, 338-27-59 или единому номеру 109. Номер 109 используется временно, чтобы горожане могли быстрее адаптироваться к новой услуге и оперативно обращаться за помощью животным, оказавшимся в сложной ситуации.
Помимо этого, вся информация о работе ветеринарной скорой помощи будет регулярно публиковаться в Instagram, а также на отдельной странице, которую мы сейчас разрабатываем. Там будут размещаться отчеты о спасенных и выхоженных животных, а также данные о собаках, которые готовы к передаче в новые семьи. Например, мы будем публиковать информацию о менее агрессивных собаках, которые уже адаптированы и могут быть переданы под опеку", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что ветеринарная скорая помощь в первую очередь ориентирована на спасение и наблюдение за теми собаками, которые были выпущены в рамках программы, когда отловленное животное стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю. Данные животные имеют зеленые бирки.
Несмотря на то что за некоторыми из них следили волонтеры и кураторы, случаи, когда таких собак сбивают, избивают или они оказываются в беде, к сожалению, не редкость. Наша служба будет уделять особое внимание таким животным. В рамках этой работы мы будем проводить ревакцинацию этих собак от бешенства и чумки, осуществлять регулярные осмотры и в случае необходимости оказывать им медицинскую помощь. При потребности будем транспортировать животных в пункт временного содержания или в ветеринарные клиники для оказания более серьезной помощи", - заверил госслужащий.
Омаров рассказал, что на сегодняшний день программа работает в рамках существующего бюджета. Все расходы на ее реализацию и деятельность бригад включены в бюджет городской ветеринарной службы.
Хочу особо подчеркнуть, что скорая ветеринарная помощь не является структурой, занимающейся отловом. Это исключительно структура ветеринарии, которая занимается лечебно-профилактическими мероприятиями, и в ее рамках работают только ветеринарные врачи и фельдшеры. Отлов животных не входит в ее обязанности", - добавил спикер.
Отметим, что случаи жестокого обращения с животными, в том числе службами ветстанций, не редкость в Казахстане. Число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
В декабре прошлого года пес по кличке Пшон был застрелен ветеринарным врачом местной ветстанции. Во время паводков питомец помогал в берегоукрепительных работах. В Косшы служба отлова устроила массовый отстрел собак перед школой. В Атырауской области двух живодеров, которые заживо сожгли собаку, приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
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