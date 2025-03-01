Прекратить пересылку видео избиения мальчика в Семее призывают казахстанцев

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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Праздники в марте









В Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.





8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.





Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будут два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.





Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.





В первый день весны в Казахстане празднуют День благодарности. Праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.





Школьники уйдут на весенние каникулы









Заканчивается III четверть, весенние каникулы продлятся 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.





В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%





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С 1 марта билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.





Единый часовой пояс: будут озвучены результаты исследования





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По итогам общественных слушаний в парламенте было принято решение до 1 марта исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны.





Напомним, год назад, в ночь на 1 марта 2024 года, Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время. Казахстанцы с надеждой ждут марта и верят, что власти прислушаются к их требованиям вернуть прежнее время.





КФГД отошел от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге





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С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки.





Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.





Начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.





Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте





С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.





В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено.





Мартовское ЕНТ в Казахстане





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С 1 марта по 11 апреля будут проводить ЕНТ для:





выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.





Блокировка нелегальных смартфонов





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С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.





По информации Минцифры, новые правила будут распространяться только на новые устройства, ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.





Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", - пояснили разработчики правил.





Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом





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Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом.





Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами. В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - проинформировали в компании.





Стоимость билета начинается от 7722 тенге.





В Казахстане запустят новую жилищную программу "Отбасы банка" "Наурыз жұмыскер" для технических специалистов





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Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2440 займов на сумму 72 млрд тенге. Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".





Отмечается, что по условиям программы заем выдается по ставкам 7% для социально уязвимых категорий граждан и 9% для всех остальных категорий. Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа - 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.





Казахстан запустит новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет





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По информации Минтранса РК, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.





Кроме того, с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.





Религия. Посты.





1 марта начнется Священный месяц Рамадан (Рамазан) у мусульман, он закончится 29 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта начнется Ораза айт.





У православных 3 марта начнется Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхе. Пост продлится до 19 апреля.





У католиков начало Великого поста выпадает на 5 марта. В 2025 году православные и католики отметят Пасху в один день - 20 апреля.





Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане





С 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы за I квартал.





Погода в марте





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По предварительным данным синоптиков Казгидромета, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -8, +5°С на большей территории Казахстана, +6, +12°С - на большей части Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областей, в юго-восточной половине Кызылординской области, в центре Алматинской области.





В марте средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 2° на всей территории республики.





Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей территории республики, около нормы - в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Улытау.