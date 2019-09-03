Преподавателя университета "Туран" отстранили от работы после поста девушки об избиении

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Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - Преподавателя университета "Туран" отстранили от работы после поста девушки в соцсети об избиении, передает Kazakhstan Today.

"Администрация университета "Туран" в настоящее время отстранила преподавателя Хаджиева А.Х. от работы, так как считает, что данный поступок дискредитирует облик педагога. Инцидент в настоящее время расследуется правоохранительными органами, которые дадут правовую квалификацию его противоправным действиям, согласно законодательству РК", - говорится в сообщении, опубликованном на странице университета univer_turan в Instagram .

В публикации отмечается, что за период работы в университете с его стороны не было замечено недопустимых действий и фактов, которые могли бы указать на возможность совершения им общественно опасных деяний.

Надеемся на скорейшее выздоровление, моральное и психологическое восстановление пострадавшей и правовую квалификацию правоохранительными органами действий Хаджиева А.Х. В свою очередь, университет созвал дисциплинарную комиссию для рассмотрения данного недопустимого проступка Хаджиева А.Х. Администрация университета уже связалась с родителями, справилась о состоянии здоровья пострадавшей, высказала свою позицию в отношении инцидента и поставила в известность о мерах, принятых в отношении Хаджиева А.Х.", - сообщает университет.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 28 августа на девушку без всяких видимых причин напал мужчина. Он подбежал к ней и с размаху пнул по ногам. Девушка упала лицом об асфальт, а мужчина пустился бежать. В результате пострадавшая получила различные травмы.

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