Президент РК помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая

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В канун священного праздника Курбан-айт президент Касым-Жомарт Токаев помиловал двух осужденных – Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая", – сообщает Almaty.tv со ссылкой на страницу Facebook казахстанского блогера Денис Кривошеев.
Информацию подтвердили в Акорде.
"Подтверждаю эту информацию. В канун праздника Курбан-айт глава государства Касым-Жомарт Токаев помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая. Лишение свободы заменено на штрафы. Они раскаялись, полностью признали свою вину и обратились к президенту с прошением о помиловании", – проинформировал пресс-секретарь президента Берик Уали.
Журналист полностью признал вину и обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с прошением о помиловании. Ерлан Балтабай также написал прошение о помиловании на имя главы государства.
Напомним, в октябре 2015 года Голышкина осудили по статье 194 УК (Вымогательство) и статье 132 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. До своего задержания Ярослав Голышкин занимался журналистским расследованием дела об изнасиловании в государственной резиденции.
Ерлана Балтабая осудили по статье 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса в сентябре 2018 года. Его обвинили в хищении 10 миллионов 800 тысяч тенге, принадлежавших профсоюзу. Приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права возглавлять общественные объединения и другие некоммерческие организации сроком на семь лет.
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