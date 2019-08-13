Президент РК помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая

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Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Президент РК помиловал главного редактора павлодарской газеты "Версия" Ярослава Голышкина и лидера профсоюзного движения "Достойный труд" Ерлана Балтабая, лишение свободы им заменили на штрафы, передает Kazakhstan Today.

В канун священного праздника Курбан-айт президент Касым-Жомарт Токаев помиловал двух осужденных – Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая", – сообщает Almaty.tv со ссылкой на страницу Facebook казахстанского блогера Денис Кривошеев.

Информацию подтвердили в Акорде.

"Подтверждаю эту информацию. В канун праздника Курбан-айт глава государства Касым-Жомарт Токаев помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая. Лишение свободы заменено на штрафы. Они раскаялись, полностью признали свою вину и обратились к президенту с прошением о помиловании", – проинформировал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Журналист полностью признал вину и обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с прошением о помиловании. Ерлан Балтабай также написал прошение о помиловании на имя главы государства.

Напомним, в октябре 2015 года Голышкина осудили по статье 194 УК (Вымогательство) и статье 132 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. До своего задержания Ярослав Голышкин занимался журналистским расследованием дела об изнасиловании в государственной резиденции.

Ерлана Балтабая осудили по статье 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса в сентябре 2018 года. Его обвинили в хищении 10 миллионов 800 тысяч тенге, принадлежавших профсоюзу. Приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права возглавлять общественные объединения и другие некоммерческие организации сроком на семь лет.

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