Система Orphus

Президент РК помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая

12.08.2019, 09:47 11098
Президент РК помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая
Фото: https://almaty.tv
Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Президент РК помиловал главного редактора павлодарской газеты "Версия" Ярослава Голышкина и лидера профсоюзного движения "Достойный труд" Ерлана Балтабая, лишение свободы им заменили на штрафы, передает Kazakhstan Today.
 

В канун священного праздника Курбан-айт президент Касым-Жомарт Токаев помиловал двух осужденных – Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая", – сообщает Almaty.tv со ссылкой на страницу Facebook казахстанского блогера Денис Кривошеев.

 
Информацию подтвердили в Акорде.
 
"Подтверждаю эту информацию. В канун праздника Курбан-айт глава государства Касым-Жомарт Токаев помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая. Лишение свободы заменено на штрафы. Они раскаялись, полностью признали свою вину и обратились к президенту с прошением о помиловании", – проинформировал пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Журналист полностью признал вину и обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с прошением о помиловании. Ерлан Балтабай также написал прошение о помиловании на имя главы государства.
 
Напомним, в октябре 2015 года Голышкина осудили по статье 194 УК (Вымогательство) и статье 132 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления). Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. До своего задержания Ярослав Голышкин занимался журналистским расследованием дела об изнасиловании в государственной резиденции.
 
Ерлана Балтабая осудили по статье 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса в сентябре 2018 года. Его обвинили в хищении 10 миллионов 800 тысяч тенге, принадлежавших профсоюзу. Приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права возглавлять общественные объединения и другие некоммерческие организации сроком на семь лет.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая