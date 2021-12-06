Президент США поздравил Токаева

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Я присоединяюсь к вам в праздновании 30-летия Казахстана как лидера за мир, стабильность и процветание в Центральной Азии и в мире", - цитирует американского президента пресс-служба МИД Казахстана.
Также в своем поздравлении президента США отмечает, что "дальнейшее тесное сотрудничество будет способствовать совместному противостоянию новых глобальных вызовов во благо наших народов". США высоко оценивают огромные усилия Казахстана по развитию региональной взаимосвязанности, экономическому процветанию и росту в регионах Центральной и Южной Азии.
Соединенные Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнерства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека", - говорится в поздравлении Байдена.