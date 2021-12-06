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Президент США поздравил Токаева

05.12.2021, 11:40 55567
Президент США поздравил Токаева
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Президент США Джозеф Байден поздравил президента РК Касым-Жомарта Токаева с 30-летием Независимости Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я присоединяюсь к вам в праздновании 30-летия Казахстана как лидера за мир, стабильность и процветание в Центральной Азии и в мире", - цитирует американского президента пресс-служба МИД Казахстана.

 
Также в своем поздравлении президента США отмечает, что "дальнейшее тесное сотрудничество будет способствовать совместному противостоянию новых глобальных вызовов во благо наших народов". США высоко оценивают огромные усилия Казахстана по развитию региональной взаимосвязанности, экономическому процветанию и росту в регионах Центральной и Южной Азии.
 

Соединенные Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнерства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека", - говорится в поздравлении Байдена.

 

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В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

05.12.2021, 19:25 77194
В большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
АЛМАТЫ. 5 ДЕКАБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 6 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром 6 декабря ожидается туман.
 
В Акмолинской области в понедельник на севере, юго-востоке ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем на юго-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед. В Атырау ночью и утром 6 декабря ожидается туман, гололед.
 
В Актюбинской области в понедельник на юго-востоке сохраняется туман.
 
В центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью гололед. В Кызылорде 6 декабря временами ожидается туман, ночью гололед.
 
В Карагандинской области в понедельник на севере, западе, юге ожидаются туман, гололед. В Караганде 6 декабря ожидается гололед. В Жезказгане 6 декабря ожидается гололед.
 
На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На севере и юго-востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается низовая метель.
 
В Мангистауской области в понедельник на северо-западе и в центре ожидается туман.
 
На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В Уральске 6 декабря ночью ожидается гололед.
 
В Павлодарской области, на севере, востоке, в понедельник ожидается туман, гололед. В Павлодаре 6 декабря ожидается туман, гололед.
 
Днем 6 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидаются туман, гололед. В Петропавловске 6 декабря ожидается гололед.
 

Аким Алматинской области потребовал запустить дорогу возле рынка "Алтын Орда"

05.12.2021, 17:03 108541
Фото: nur.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 ДЕКАБРЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев считает обязательным открыть дорогу в районе рынка "Алтын орда", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Бозумбаев совершил рабочий визит в Карасайский район и ознакомился с ходом строительства участка автомобильной дороги Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын орда" и развязок Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), примыкающих к населенным пунктам области, а также прямых путепроводов.
 
Аким региона внес ряд предложений: так, участок дороги Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын орда" будет введен во временную эксплуатацию с нижним неровным слоем асфальтового покрытия. Бозумбаев потребовал запустить дорогу в течение месяца, а финишный слой асфальта положить весной. Он поручил руководителю филиала провести широкую разъяснительную работу среди населения. Также аким области предложил построить пятиполосную дорогу вплоть до БАКАД.
 
Акиму также представили проект строительства БАКАД. Бозумбаев подчеркнул, что скоро все вопросы по этому проекту планируется подробно обсудить на совещании под его председательством с участием заказчиков строительства, представителей подрядных организаций, акимами Илийского, Жамбылского и Талгарского районов.
 
Канат Бозумбаев встретился с руководством ТОО "Kagazy Recycling". Жители жилого комплекса "Асыл Арман" постоянно жалуются на неприятный запах с полей фильтрации этой компании. Представитель компании рассказал, что в день предприятие использует 1800 кубометров воды, из них 40% проходит через установленные очистные сооружения и используется вновь, а 60% сбрасывается. В ответ аким заявил, что современные технологии позволяют все 100% используемой воды очистить и вновь использовать.
 

Вам нужно приобрести необходимые фильтры высокого уровня очистки воды. Конечно, это требует затрат. Поэтому вносите свои предложения, чтобы мы могли продумать возможность поддержки. Этот вопрос будет всесторонне изучен, так как важно качественно решить проблему с неприятным запахом, которая беспокоит население", - подчеркнул аким Алматинской области.

 
Бозумбаев также посетил научно-производственное предприятие "Антиген", где ему рассказали о новых фактах производства отечественных вакцин. По словам директора Нурлана Ахметсадыкова, предприятие, действующее с 1988 года, занималось исследованиями в области ветеринарии, а последние пару лет стало активно работать в сфере медицины. 
 
В августе текущего года завод в тестовом режиме запустил линию по производству вакцины против коронавируса QazVac, было разлито 300 тысяч доз вакцины валидационной серии. Через СПК "Жетысу" за счет средств местного бюджета было закуплено оборудование из Германии, Италии и Китая на общую сумму 420 миллионов тенге. Теперь "Антиген" предлагает проект по производству 4 видов вакцин против иных заболеваний. Бозумбаев выразил готовность к сотрудничеству.
 

В Нур-Султане продлят три автобусных маршрута

05.12.2021, 16:50 111727
В Нур-Султане продлят три автобусных маршрута
НУР-СУЛТАН. 5 ДЕКАБРЯ - Схемы движения некоторых автобусных маршрутов в Нур-Султане продлеваются с 6 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе компании City Transportation Systems, будут продлены автобусные маршруты 15, 15А и 35 - до пересечения улицы Бухара жырау с улицей 38.
 
Аким столицы Казахстане Алтай Кульгинов ранее рассказал о ситуации с общественным транспортом в столице. По его словам, количество жителей города увеличивается, больше требуется и количество единиц общественного транспорта.
 
По словам акима, в ближайшее время есть планы поставить дополнительно 100 электробусов за счет частных инвестиций. Также он сообщил, что в 2022 году в столице планируется построить не менее 10 тысяч соцквартир и 16 новых школ.


 

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