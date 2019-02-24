Проблему времянок на окраине Астаны будут решать комплексно

Сейчас проводится работа по инвентаризации всех наших окраин и поселков, чтобы выявить все проблемные вопросы. К этой проблеме нельзя подходить односторонне. Будет комплексное решение рассматриваться, в том числе сопряжение программ, которые мы реализуем по "Нурлы жер", по сносу ветхого жилья и так далее. Сейчас также выделены средства на решение проблем обманутых дольщиков. Мы рассматриваем вопрос объединения всех этих ресурсов для решения проблем окраин", - сообщил Султанов в кулуарах заседания коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Аким отметил, что для того, чтобы двигаться в этом направлении, необходимо комплексно ценить платежеспособность людей и размеры социальной помощи, сообщает портал Kazpravda.kz.
Это предложение будет сформулировано в рамках созданной рабочей группы при правительстве. В акимате также создана соответствующая комиссия", - резюмировал Султанов.
Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Происшествие вызвало большой резонанс в казахстанском обществе. Неравнодушные жители собрали для родителей погибших детей несколько миллионов тенге. При этом обсуждается вопрос о том, что необходимо усилить социальную помощь многодетным семьям.
После трагедии по поручению главы государства была создана рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей. Рабочую группу возглавил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев. В ее состав включены представители партии "Нур Отан", министерств социально-экономического блока, инфраструктурного развития, внутренних дел и местных исполнительных органов.
В работу комиссии также будут привлечены профильные НПО, эксперты и представители общественности. Рабочей группе в двухмесячный срок необходимо принять комплексные меры по исполнению поручений главы государства.
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