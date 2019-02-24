Проблему времянок на окраине Астаны будут решать комплексно

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - После трагической гибели пятерых детей при пожаре во временном строении, аким Астаны Бахыт Султанов пообещал решить проблему времянок на окраинах города, передает Kazakhstan Today.

Сейчас проводится работа по инвентаризации всех наших окраин и поселков, чтобы выявить все проблемные вопросы. К этой проблеме нельзя подходить односторонне. Будет комплексное решение рассматриваться, в том числе сопряжение программ, которые мы реализуем по "Нурлы жер", по сносу ветхого жилья и так далее. Сейчас также выделены средства на решение проблем обманутых дольщиков. Мы рассматриваем вопрос объединения всех этих ресурсов для решения проблем окраин", - сообщил Султанов в кулуарах заседания коллегии Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Аким отметил, что для того, чтобы двигаться в этом направлении, необходимо комплексно ценить платежеспособность людей и размеры социальной помощи, сообщает портал Kazpravda.kz

Это предложение будет сформулировано в рамках созданной рабочей группы при правительстве. В акимате также создана соответствующая комиссия", - резюмировал Султанов.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Происшествие вызвало большой резонанс в казахстанском обществе. Неравнодушные жители собрали для родителей погибших детей несколько миллионов тенге. При этом обсуждается вопрос о том, что необходимо усилить социальную помощь многодетным семьям.

После трагедии по поручению главы государства была создана рабочая группа по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей. Рабочую группу возглавил заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев. В ее состав включены представители партии "Нур Отан", министерств социально-экономического блока, инфраструктурного развития, внутренних дел и местных исполнительных органов.

В работу комиссии также будут привлечены профильные НПО, эксперты и представители общественности. Рабочей группе в двухмесячный срок необходимо принять комплексные меры по исполнению поручений главы государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства