Проблему жителей дома в Ленгере решили в кратчайший срок после вмешательства президента

Туркестан. 29 марта. Kazakhstan Today - Проблему жителей многоквартирного дома в Ленгере решили в кратчайший срок после вмешательства президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

О том, что жители дома больше не испытывают проблемы с канализацией, сообщил в Facebook аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Ранее жители многоквартирного дома в Ленгере пожаловались на то, что их дом регулярно топит отходами канализации. Проблема со сточными водами и неприятным запахом в жилом доме №25Б в городе Ленгер оперативно решена. Проведена очистка канализационного септика и дезинфекция подвального помещения дома", - написал глава региона.

К посту он прикрепил видео, на котором жители дома говорят о проведенной работе.

Ранее жильцы дома неоднократно обращались за помощью в СМИ и к местным властям, так как подвал дома регулярно топило отходами человеческой жизнедеятельности. После появления сюжета на республиканском канале Касым-Жомарт Токаев поручил решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

Дал поручение премьер-министру и акиму Туркестанской области срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере", - написал он в Twitter.

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