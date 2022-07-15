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Прокат мультфильма Buzz Lightyear запретили в Казахстане

14.07.2022, 17:52 24151
Прокат мультфильма Buzz Lightyear запретили в Казахстане
Фото: enews.com.ng
НУР-CУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Казахстане вслед за четырнадцатью другими странами запретили прокат мультфильма Buzz Lightyear, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают СМИ, мультфильм попал под запрет в арабских странах и Малайзии из-за поцелуя женских персонажей.
 

В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма "Базз Лайтер" на территории Казахстана осуществляться не будет", - написал в Instagram министр культуры и спорта Даурен Абаев.

В республике даже была создана петиция против мультфильма, которая собрала около 34 тысяч подписей.
 
Ранее сообщалось, что американская киностудия Disney увеличит количество ЛГБТ-персонажей в своих новых фильмах.
 
Также сообщалось, что ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне.
 
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.
 

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В нацпарке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку

15.07.2022, 16:33 1996
В нацпарке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В национальном парке "Колсай колдері" бурый медведь попал в фотоловушку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В объектив фотоловушки национального парка "Колсай колдері" попал бурый медведь. Видео было снято в марте этого года. В последние годы на территории национального парка медведи стали встречаться все чаще, и их численность увеличивается с каждым годом", - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 

 
Отмечается, что сегодня в нацпарке насчитывается около 19-22 особей.
 
Тяньшанский бурый медведь занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

15.07.2022, 11:38 9351
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16-18 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон - пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - сообщили в РГП "Казгидромет". 

 
Отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури. 
 
Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30 - +40 градусов, на северо-западе +25 - +40 градусов, на юго-западе +36 - +45 градусов, на юге +33 - +42 градусов, на юго-востоке +20 - +35 градусов, понижение на севере от +24 - +33 градусов до +20 - +30 градусов, в центре от +27 - +38 градусов до +23 - +33 градусов, на востоке от +21 - +33 градусов до +16 - +28 градусов.
 

Жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки

15.07.2022, 10:58 10801
Жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Нур-Султане местные жители выразили возмущение по поводу уплотнительной застройки близ их домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Четыре 20-этажки, семиэтажный паркинг и два бизнес-центра возводят рядом с жилкомплексами, где не хватает объектов образования и нет ни одного парка, сообщает телеканал КТК
 
В микрорайоне полторы тысячи человек делят одну детскую площадку. При этом тесно не только на качелях и футбольном поле. Рядом с жилым комплексом "Целиноград", построенным 12 лет назад, лишь одна школа и один детский сад. Зато за это время вокруг выросли десятки других многоэтажек. 
 
Терпение "целиноградцев" лопнуло, когда по соседству - на месте старых гаражей принялись возводить еще четыре 21-этажных дома, два бизнес-центра и семиэтажный паркинг. 
 

В этом жилом массиве проживает на сегодняшний день порядка 20 тысяч человек. У нас всего одна государственная школа. Она уже, можно сказать, резиновая - более 5 тысяч детей в ней обучаются. Причем дети приезжают со всего города Нур-Султана, с левого берега везут в 60-й лицей. И парадокс: на 20 тысяч жителей у нас один государственный садик на 280 мест. Вместо того чтобы нам строить вот здесь, на этих участках, вместо жилых комплексов государственные стандартные детские садики, акимат выдает разрешения на постройку вот таких вот массивов, "человейников", - заявила Айжан Атежанова. 

 
По данным телеканала, люди писали в акимат, Генеральную прокуратуру и даже администрацию президента: просили остановить строительство высоток, паркинга и бизнес-центра, но все заявления направляли снова в акимат. 
 
Кроме того, столичные жители дошли до Народной партии. Там удалось вывести на диалог чиновника из управления архитектуры. Но отказываться от стройки в акимате не собираются. Правда, для сквера все же нашли место. 
 

На сегодняшний день одна 21-этажная башня и семиэтажный паркинг координационным советом генплана утверждены. Изменено целевое назначение на сквер. Это 21-этажная башня под сквер. Постановление подписано. Все в соответствии с утвержденным ПДП, с генеральным планом застройки. Нарушений здесь нет никаких", - сообщила руководитель отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Сауле Алкуатова. 

 
Многоэтажки появляются намного быстрее, чем школы, детсады и больницы. При этом дома строятся чуть ли не впритык друг к другу. 
 

Вот этот вот участок, который там полтора гектара выделили, да. У него же изменили целевое назначение. Кто-то же за этим стоит, у него есть имя, фамилия, отчество. То же самое, должен быть алгоритм выделения и как вне закона это сделать. И мы должны сразу на данного чиновника иметь возможность давления в законном поле, мгновенно. Не дожидаясь наших встреч, продолжения, в это время забиваются сваи. Мне кажется, мы должны перейти от уговоров просто к очень жесткому взаимоотношению с чиновниками, которые прекрасно все понимают", - сказала член Народной партии Казахстана Ирина Смирнова.

 
Сами жители считают, что акимат экономит на развитии инфраструктуры столицы. И просто максимально использует то, что сделано в прошлые годы.
 

Город растет, и сам Кульгинов ожидает, что к 2025 году население увеличится вдвое. Однако с развитием инженерных сетей и дорог не торопится. Люди даже заподозрили, что у главы столичной администрации архитектором работает специалист из Японии", - сообщает телеканал.

 
Ранее сообщалось, что точечная застройка в Нур-Султане стала очагом протеста горожан. 
 
Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 
 
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 
 
7 июля в ходе брифинга в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос точечной застройки города. 
 

Вопросы, связанные с правилами и обходом компаниями различными видами договоров. Это уже избитая практика. Cейчас Министерство индустрии готовит новые изменения и дополнения. Недавно мы докладывали о развитии жилищного строительства. Я думаю, что очередной пакет мер будет принят", - сказал аким города Ерболат Досаев.

 

Казахстанцам рекомендуют заранее запастись углем

15.07.2022, 10:40 11566
Казахстанцам рекомендуют заранее запастись углем
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК обсуждены вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день министерством сформирован план потребности угля для бюджетных организаций и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану объем потребления составляет порядка 9,5 млн тонн, из них коммунально-бытовой сектор - 2,8 млн тонн.
 

Подготовка к следующему отопительному сезону министерством начата в марте текущего года. Представителям местных исполнительных органов рекомендуется начать заготовку угля для населения с 15 июля. Министерством разработана дорожная карта. На сегодняшний день карта направлена акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента для работы", - председатель Комитета индустриального развития Ильяс Оспанов.

 
Подводя итоги совещания, глава МИИР Каирбек Ускенбаев поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работу по подготовке к отопительному сезону.
 

Новый поезд "Тальго" запустят из Нур-Султана в Алматы

15.07.2022, 10:01 12476
Новый поезд "Тальго" запустят из Нур-Султана в Алматы
Фото: railways.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о назначении коммерческого пассажирского поезда № 204/203 сообщением Нур-Султан Нурлы жол - Алматы-2, сформированного из вагонов "Тальго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Периодичность курсирования через день:
 
- со станции Нур-Султан Нурлы жол будет отправляться с 17 июля 2022 года по нечетным датам;
 
- со станции Алматы-2 будет отправляться с 18 июля 2022 года по четным датам.
 

Национальный перевозчик просит пассажиров оформлять проездные документы (билеты) онлайн через сайт BILET.RAILWAYS.KZ или через мобильное приложение "Билеты КТЖ". При отсутствии мест в вагоне рекомендуем использовать функционал "Лист ожидания" для приобретения железнодорожных билетов", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
По всем интересующим вопросам можно обращаться по номеру 1433.
 

В текущем году опорожнят 7 озер в горах Алматы для обеспечения селевой безопасности

15.07.2022, 08:53 13736
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы начались работы по обеспечению селевой безопасности. В текущем году опорожнят 7 озер в горах Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В окрестностях города Алматы расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных 12. На текущий год запланированы превентивные работы по опорожнению на 7 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы", - сообщили в городском департаменте по ЧС.

 
Отмечается, что в связи с погодными условиями и низким температурным фоном в горной местности (ниже на 4 градуса) превентивные работы начались позже обычного. 
 

В настоящее время все моренные озера находятся на стадии заполнения, на большинстве озер имеется поверхностный сток, интенсивная абляция ледников не наблюдается", - проинформировали в ДЧС. 

 
Всего к превентивным работам приступит 40 человек, будут задействованы бульдозеры, планируется проведение работ по расчистке и углублению эвакуационных каналов, по которым обеспечивается пропуск воды. 
 
Для дополнительной откачки воды подготовлены 10 единиц насосов повышенной производительности на специальных понтонах. Также сброс воды будет осуществляться по 11 установленным сифонным линиям. Две сифонные линии на озерах № 6 и № 13бис включились автоматически. Дополнительно планируется подключить 2 линии на озерах № 8 и № 13бис в бассейне реки Улкен Алматы, для этого подготовлено 2900 метров полиэтиленовых труб.
 

Круглосуточный контроль за гидрометеорологической ситуацией и за состоянием моренных озер будет осуществляться посредством автоматизированного мониторинга селевой опасности (АСМ). Всего в систему входит 31 станция, которая позволяет оценить прорывоопасность моренных озер и в целом снизить уровень риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных селевыми явлениями. Данные с системы выведены на 2 диспетчерских пункта", - рассказали в ведомстве.

 
Кроме того, для проведения наблюдений за состоянием моренных озер выставлены дополнительно к функционирующим на постоянной основе 9 постам 10 высокогорных сезонных постов. Итого в селеопасный период будет функционировать 19 постов.
 
Для обеспечения селевой безопасности на текущий год выделено 240 летных часов ("Казавиаспас" - 120 часов, ССА - 120 часов).
 
Также, по данным ДЧС, для кардинального решения вопросов селевой безопасности в городе Алматы продолжается строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях Аксай и Аюсай.
 
Необходимо отметить, что в 2021 году на 8 моренных озерах через сбросные каналы путем проведения их расчистки и углубления, а также сифонных труб было откачено и сброшено 4,3 млн кубометров воды. Уровень воды в озерах был понижен до 5 метров.

 

Какая погода ждет казахстанцев в пятницу

15.07.2022, 08:46 14621
Какая погода ждет казахстанцев в пятницу
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на юге, юго-востоке, юго-западе и в центре Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной же территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе - пыльная буря, на западе - град, на севере ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, на юге Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской областей, на юге Западно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается очень сильная жара.
 

Сильная жара ожидается в ряде регионов

14.07.2022, 21:19 22091
Сильная жара ожидается в ряде регионов
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Штормовое предупреждение объявили в Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской, Улытауской и Карагандинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
15 июля на востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара - 35-38 градуса, на юге области очень сильная жара - 41 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 июля днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, днем на севере, в центре области порывы 16 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 35-37 градусов, на юге, в центре области очень сильная жара - 40 градусов. 
 
15 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется сильная жара - до 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
15 июля днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара - 35 градусов. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.
 
15 июля в Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днем на северо-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
15 июля на севере, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду. 
 
15 июля на севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 36 градусов, на юге области очень сильная жара - 40 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. 
 
Днем 15-16 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов. 
 
Днем 15-16 июля на юге Карагандинской области ожидается сильная жара - 35 градусов. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 

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