Пропавшего 10 дней назад мужчину-инвалида нашли в Алматы

Талдыкорган. 9 июня. Kazakhstan Today - Пропавшего 10 дней назад мужчину-инвалида нашли в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, 48-летний мужчина проживает в поселке Туздыбастау Талгарского района и находится с учетом 2 группы инвалидности под постоянным присмотром своих родных. С заявлением об исчезновении мужчины его родные обратились к полицейским Талгарского района 30 мая, сообщив, что он ушел из дома в неизвестном направлении в ночь с 26 на 27 мая.

"Ориентировка на без вести пропавшего была разослана по всем полицейским подразделениям региона, а также размещены в социальных сетях и средствах массовой информации. Поиски мужчины продолжались вместе с его родными всю последнюю декаду. Позавчера его удалось отыскать живым и невредимым в районе "Зеленого базара" города Алматы", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что в текущем году полицейским региона удалось установить и разыскать около 120 человек, числившихся без вести пропавшими.

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