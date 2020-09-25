Путин номинирован на Нобелевскую премию

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, передает Kazakhstan Today.

Российского лидера выдвигают на Нобелевскую премию мира в третий раз. Так, впервые Путину предлагали дать награду в 2013-м. Тогда британский лорд Питер Траскотт увидел огромную роль Путина в деле урегулированию сирийского вооруженного конфликта. Кандидатуру Путина предлагал также президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Аналогичное предложение поступило в 2014-м от Международной академии духовного единства и сотрудничества. Под обращением в Нобелевский комитет поставил подпись, в частности, российский артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Объясняя решение академиков, президент академии Георгий Трапезников напомнил о "миротворческой роли" тогда еще премьер-министра РФ в Южной Осетии.

Кроме того, вопрос о присуждении Путину Нобелевской премии мира поднимался в 2016-м.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

На премию также номинировали российского оппозиционера Алексея Навального и президента США Дональда Трампа. Номинация на премию не означает ее присуждение: в этом году на Нобелевскую премию мира уже номинировали около 300 человек.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира, передает РИА Новости

За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два россиянина: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году.

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