Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин выступил за развитие сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с другими государствами и объединениями, передает Kazakhstan Today.

"Полагаем целесообразным изучить возможности более глубокого сопряжения форматов Союза и Содружества Независимых Государств, некоторые страны-участницы которого могли бы стать наблюдателями при ЕАЭС", - заявил Владимир Путин в своем обращении к главам государств - членов ЕАЭС в связи с принятым Россией с 1 января 2018 года председательством в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, сообщает сайт Исполкома СНГ со ссылкой на информагентства.

Президент РФ также высказался за активизацию взаимодействия с другими странами.

"С 2016 года успешно функционирует зона свободной торговли с Вьетнамом. Рассчитываем на позитивные результаты ведущихся сейчас переговоров по созданию ЗСТ с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. Большие перспективы видим в подписании соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР. Убежден - ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс и один путь" могут эффективно дополнять друг друга", - подчеркнул Путин.

Он также сообщил, что Россия настроена на продолжение взаимодействия ЕАЭС с ООН и ее специализированными структурами. "Считаем важным, чтобы Союз и далее способствовал реализации Целей устойчивого развития ООН и других передовых глобальных инициатив", - отметил президент РФ.

Кроме того, Путин считает необходимым "совместно укреплять позиции Союза в ВТО, вести дело к полноформатному участию ЕАЭС в работе других международных организаций, в том числе во Всемирной таможенной организации".

Президент РФ также считает необходимым активнее подключать к интеграционным инициативам деловые круги - как крупный, так и малый и средний бизнес, более эффективно задействовать для финансирования межгосударственных проектов, имеющих сильный интеграционный эффект, ресурсы Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

Кроме того, по мнению президента РФ, хорошие возможности для наращивания связей между странами ЕАЭС имеются в таких областях, как атомная энергетика, возобновляемые энергоисточники, экология, медицина, космос, туризм и спорт. По словам Путина, сейчас эти направления взаимодействия в ЕАЭС "практически не охвачены, но интерес к ним довольно высок - и со стороны бизнеса, и со стороны населения".

Также РФ предлагает больше внимания уделять социально-гуманитарному сотрудничеству. "Отмечу важность оказания содействия высшим учебным заведениям наших стран в налаживании межвузовских связей, реализации совместных учебных и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении академической мобильности", - заявил Путин.

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