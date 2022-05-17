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Пьяного дебошира сняли с поезда сообщением Актобе - Атырау

16.05.2022, 17:09 13221
АТЫРАУ. 16 МАЯ - Снятого с поезда сообщением Актобе - Атырау пьяного дебошира арестовали на 5 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, инцидент произошел в пассажирском поезде сообщением Актобе - Атырау. По прибытии поезда на станцию Кандыагаш сотрудники линейного отдела полиции по акту сняли мужчину с поезда. При проверке полицейскими установлено, что 26-летний житель Атырауской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, курил сигарету, тем самым нарушал общественный порядок. Также он оказал неповиновение представителю власти.
 
Транспортными полицейскими в отношении правонарушителя составлены сразу четыре административных протокола по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), 441 (Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен), 434 (Мелкое хулиганство) и 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и наложен штраф в размере 20 МРП. 
 
Сообщается, что решением Мугалжарского районного суда Актюбинской области за мелкое хулиганство и неповиновение мужчина арестован на 5 суток.
 

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Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

16.05.2022, 21:23 6711
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 мая на западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. В центре, на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
17 мая сутки на севере, западе, днем на юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, западе области порывы 23 метра в секунду. 
 
17 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на севере области порывы 15 метров в секунду. 
 
В Нур-Султане 17 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 17 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере - пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.
 
17 мая на северо-западе Павлодарской области днем ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 17 мая на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
17 мая на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
17 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
17 мая на востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 17 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде на 17-19 мая на территории страны.
 

В Алматы перекроют улицу Саина

16.05.2022, 18:53 9566
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - Движение по западному проезду улицы Саина в южном направлении от улицы Кабдолова до улицы Шаляпина закроют с 22.00 16 мая до 06.00 17 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На перекрытом участке дороги будет проводиться ремонт, сообщает пресс-служба акимата города.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Горожан просят корректировать свои маршруты заранее.
 

В ВКО фотоловушка засняла бурого медведя и росомаху

16.05.2022, 17:52 12081
В ВКО фотоловушка засняла бурого медведя и росомаху
Фото: instagram/markakol_1976
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Диких животных засняли фотоловушки в Маркакольском заповеднике в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Помимо бурого медведя и росомахи фотоловушки засняли зайца-беляка и сурка.
 

Млекопитающие Маркакольской котловины были запечатлены в объектив фотоловушки. Приведенные материалы свидетельствуют о ландшафтном многообразии и сложном, гетерогенном составе фауны млекопитающих такого уникального уголка нашей природы, каким является Маркакольская котловина", - говорится в сообщении РГУ "Маркакольский государственный природный заповедник".

 
 

Поезд Алматы - Ташкент сегодня впервые с начала пандемии отправится в рейс

16.05.2022, 16:23 14666
Поезд Алматы - Ташкент сегодня впервые с начала пандемии отправится в рейс
Фото: КТЖ
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - Сегодня из Алматы впервые с начала пандемии отправится международный пассажирский поезд № 1/2 сообщением Алматы - Ташкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Состав из 24 вагонов будет курсировать 3 раза в неделю. Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте", - сообщает пресс-служба АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы".

 
Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом либо паспорта о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы).
 
Информацию о том, кто может въезжать в Узбекистан без справки, а также информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 1433 и на сайте компании.
 

В Экибастузе директор школы получил выговор за педагогов-грузчиков

16.05.2022, 12:38 20086
ЭКИБАСТУЗ. 16 МАЯ - В Экибастузе директор школы получил выговор за привлечение педагогов в качестве грузчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К административной ответственности руководителя привлекли в апреле этого года, сообщает Pavlodarnews.kz
 

Поступила жалоба, что в одной из школ Экибастуза учителей привлекли в качестве грузчиков во время ремонта кабинета. Мы моментально отреагировали", - проинформировала на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Ляззат Жакиянова. 

 
По ее словам, директора учебного учреждения привлекли к административной ответственности. Он получил выговор.
 

В Казахстане ожидаются дожди, град, усиление ветра

16.05.2022, 11:32 22051
В Казахстане ожидаются дожди, град, усиление ветра
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 17-19 мая на территории страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток циклон, смещающийся на Казахстан из района Карского моря, будет определять погоду страны. В большинстве областей страны ожидаются дожди: 18-19 мая на юге, юго-востоке, 19 мая на севере сильные дожди.
 

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря", - говорится в сообщении ведомства.

 

Пострадавшим текелинцам обещали предоставить жилье

16.05.2022, 10:48 23226
Пострадавшим текелинцам обещали предоставить жилье
Фото: instagram/almatyobl_tjd
ТАЛДЫКОРГАН. 16 МАЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев выразил соболезнование семье девочки, которая погибла в Текели, и сообщил, что пострадавшим будет предоставлено жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В городе Текели сошел оползень. Разрушены и повреждены несколько частных домов. К сожалению, погибла девочка 2016 года рождения. Оперативные службы делают свою работу", - написал на свое странице в Twitter аким Алматинской области. 


 
Глава региона заверил, что пострадавшим будут предоставлены жилье и помощь. 
 

Выражаю соболезнование семье погибшей. Жаны жаннатта болсын", - добавил Бозумбаев.


 
Напомним, вчера под завалами дома было обнаружено тело девочки 2016 года рождения, которая погибла при оплывине грязевой массы в городе Текели.
 

Неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве регионов Казахстана

16.05.2022, 08:27 23231
Неустойчивая погода с дождями ожидается в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона на большей территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на юге и в центре страны отрог антициклона обусловит погоду без осадков. По республике сохранятся усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-востоке страны - шквал, град, на юге, юго-западе - пыльные бури, на северо-западе, востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе - усиление ветра до 15-20, в районе Жаланашколя - порывы 24-29 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью и утром на севере области - туман. 
 
На западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза, град, на востоке, севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра ночью на юго-востоке до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем на севере Павлодарской области ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Мангистауской области ожидается гроза, на юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. 
 
Ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Кызылординской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. 
 
На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем на севере и в центре области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - осадки, +24 - +26 градусов, скорость ветра 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

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