Пьяного дебошира сняли с поезда сообщением Актобе - Атырау

АТЫРАУ. 16 МАЯ - Снятого с поезда сообщением Актобе - Атырау пьяного дебошира арестовали на 5 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, инцидент произошел в пассажирском поезде сообщением Актобе - Атырау. По прибытии поезда на станцию Кандыагаш сотрудники линейного отдела полиции по акту сняли мужчину с поезда. При проверке полицейскими установлено, что 26-летний житель Атырауской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, курил сигарету, тем самым нарушал общественный порядок. Также он оказал неповиновение представителю власти.

Транспортными полицейскими в отношении правонарушителя составлены сразу четыре административных протокола по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), 441 (Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен), 434 (Мелкое хулиганство) и 667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и наложен штраф в размере 20 МРП.

Сообщается, что решением Мугалжарского районного суда Актюбинской области за мелкое хулиганство и неповиновение мужчина арестован на 5 суток.