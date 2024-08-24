Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава

Дорогу закроют в связи с ремонтом

Фото: акимат Алматы

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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Участок Кульджинского тракта перекроют в Алматы в связи с ремонтом и расширением дороги, сообщает пресс-служба акимата Алматы.





С 23.00 23 августа до 07.00 25 августа движение будет перекрыто на участке от транспортной развязки Рыскулова - Кульджинский тракт до транспортной развязки Халиуллина - Кульджинский тракт. При движении в северном направлении по ВОАД и ул. Халиуллина проезд будет открыт только на Талгарский тракт. По Кульджинскому тракту движение будет открыто только в северном направлении от проспекта Рыскулова", - уточнили в акимате.





акимат Алматы





На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.





В ведомстве напомнили, что вся информация об ограничении движения размещена на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов и управлений, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты".





Напомним, в Алматы продолжается реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. Проезжая часть будет расширена с 4 до 6 полос.





По данным акимата, открыто движение по двум полосам, однако из-за дождливой погоды в июле был нарушен график работ.





В этой связи в целях завершения работ по проезжей части до конца августа вводятся дополнительные ограничения движения в ночное время", - пояснили в акимате.





В частности, с 17 до 22 августа движение на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова перекрывалось в ночное время.