Пьяный пассажир курил и дебоширил на борту рейса Актау - Нур-Султан

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today -43-летнего мужчину оштрафовали за пьяный дебош на борту рейса сообщением Актау - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, 3 октября в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана поступило сообщение от представителя авиакомпании Scat о том, что один из пассажиров рейса сообщением Актау - Нур-Султан находится в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки полицейскими установлен 43-летний житель Мангистауской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне воздушного судна курил сигарету, выражался нецензурной бранью, даже дрался с сотрудниками вышеуказанной авиакомпании. По прилете мужчина по акту передан полицейским", - сообщил первый заместитель начальника ДП на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, полицейские привлекли пассажира к ответственности по трем статьям Административного кодекса: за потребление табачных изделий на борту воздушного судна, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство. На него наложили штраф в размере 55 МРП.

Материал по факту мелкого хулиганства направлен в Специализированный административный суд Актау для принятия процессуального решения", - уточнил Кобландин.

По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 32 498 граждан, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде - 2822, за мелкое хулиганство - 412, за нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах - 1951.

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