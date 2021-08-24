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Пьяный житель Рудного открыл стрельбу по лошадям с балкона

23.08.2021 5590
РУДНЫЙ. 23 АГВУСТА - Полицейские задержали жителя Рудного, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по лошадям с балкона квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Рудном 22 августа, около 17.30, 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона второго этажа своей квартиры произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей", - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

 
Со слов полицейских данный факт зарегистрирован, пневматический пистолет изъят, принимается процессуальное решение. Также принимаются меры к установлению хозяина бродивших лошадей.
 
В полиции добавили, что жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Костанае живодеры забили молотком собаку на глазах у местных жителей. 

В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными. За полгода в стране зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.     

Напомним, Минэкологии планирует ввести наказание до 5 лет лишения свободы за издевательство над животными. Также за жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, предлагается введение штрафа в размере от 2000 до 5000 МРП.      
 

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