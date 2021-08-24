Пьяный житель Рудного открыл стрельбу по лошадям с балкона

РУДНЫЙ. 23 АГВУСТА - Полицейские задержали жителя Рудного, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по лошадям с балкона квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Рудном 22 августа, около 17.30, 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона второго этажа своей квартиры произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону бродивших без присмотра лошадей", - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Со слов полицейских данный факт зарегистрирован, пневматический пистолет изъят, принимается процессуальное решение. Также принимаются меры к установлению хозяина бродивших лошадей.

В полиции добавили, что жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.













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