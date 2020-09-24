Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - С 25 октября авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы Алматы - Тараз и Нур-Султан - Павлодар, передает Kazakhstan Today.

По данным авиакомпании билеты на рейсы Алматы - Тараз, Нур-Султан - Павлодар доступны уже сейчас.

Так, рейс Алматы - Тараз будет осуществляться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям. Нур-Султан - Павлодар - 3 раза в неделю по четвергам, субботам, воскресеньям.

При покупке билетов через www.flyqazaq.com пассажиры могут заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, заказать бортовое питание, резервировать перевозку домашних животных и спортивного снаряжения мгновенно без звонков и личных обращений в авиакомпанию", - пояснили в пресс-службе авиакомпании.

В компании также напомнили о текущих требованиях для перелета - масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту.

С целью сокращения социальных контактов и ожидания в очереди в аэропорту просим вас проходить регистрацию предварительно онлайн - через веб-сайт www.flyqazaq.com", - добавили в пресс-службе.

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