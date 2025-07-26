25.07.2025, 14:40 63251
Работодатели задолжали свыше 870 млн тенге казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан работодатели задолжали свыше 870 млн тенге сотрудникам, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин.
На сегодняшний день задолженность по республике составляет 873 млн тенге. Наибольший рост - в Алматинской, Атырауской и Жамбылской областях", - заявил Ерболат Абулхатин.
По его словам, задолженности выявляются в ходе плановых проверок, а также по обращениям самих работников. Кроме того, отметил спикер, проводятся внеплановые проверки.
Если эти предприятия имеют задолженность более трех месяцев, то государственные инспекторы труда передают дело о принудительном взыскании через частных судебных исполнителей", - добавил заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда.
Напомним, в 6 из 20 регионов Казахстана наблюдается уменьшение индекса реальной заработной платы.
По данным Finprom, в первом квартале текущего года номинальная заработная плата работников в Казахстане составила 423,1 тыс. тенге - на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом индекс реальной заработной платы составил 101,2%, то есть покупательная способность зарплат увеличилась всего на 1,2%. Наибольшая среднемесячная номинальная заработная плата была зафиксирована в Атырауской (634,2 тыс. тенге), Мангистауской (621,3 тыс. тенге) и Улытауской (599 тыс. тенге) областях, тогда как наименьшие значения были отмечены в Северо-Казахстанской (300,1 тыс. тенге), Жетысуской (308,4 тыс. тенге) и Жамбылской (308,9 тыс. тенге) областях.
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25.07.2025, 20:35 50301
В Казахстане младенца выбросили из поезда: суд признал мать невменяемой
Фото: Depositphotos
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Караганда. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагедии, произошедшей в пассажирском поезде на участке Караганда-Сортировочная - Сарыбель, сообщает пресс-служба надзорного органа.
20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в туалете. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.
Установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорожденного в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.
Осакаровский районный суд Карагандинской области признал женщину невменяемой и постановил назначить принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, в апреле 2025 года новорожденного ребенка выбросили из окна поезда, следовавшего по маршруту Кызылорда - Астана.
25.07.2025, 20:22 49326
МВД проводит проверку по инциденту в детском доме в Баганашиле
Фото: фото очевидцев
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел ответили на запрос информационного агентства Kazakhstan Today об участии полиции в выселении сирот из детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
По факту, указанному в вашем запросе, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Ранее агентство Kazakhstan Today направило в МВД запрос, в котором просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
Также ранее запрос был направлен в акимат города Алматы. Агентство продолжит информировать читателей об ответах от указанных ведомств.
Напомним, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео, на котором видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать.
Так выглядит "добровольное переселение"? Любые действия в отношении детей без их согласия - нарушение как Конвенции ООН, так и законов Казахстана", - заявила Саин.
По поручению президента переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев был отменен.
Общественница и волонтер Ольга Аринбасарова, которая непосредственно находилась на месте событий, в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала, как действовали полицейские, в чем, по ее мнению, причина такого "рвения" властей и какое наказание должны понести чиновники, отдавшие приказ полицейским разобраться с детьми.
По словам Аринбасаровой, полиция действовала так жестко, словно противостояла преступникам, а не детям-сиротам, которые остались без попечения родителей.
По мнению депутата мажилиса Ирина Смирновой, полиция превысила полномочия.
Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.
По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астанақұрылыссервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
Я жду официальных разъяснений! Я требую пояснения от акимата Алматинской области и лично от акима!" - возмутился мажилисмен.
25.07.2025, 10:34 74196
Археологи обнаружили редкие серебряные монеты времен Золотой Орды
Фото: gov.kz
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Атырау. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Археологи Атырауского университета имени Досмухамедова обнаружили редкие средневековые серебряные монеты при раскопках на городище Ақтөбе-Лаэти, расположенном недалеко от города Атырау, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
Отмечается, что найденные монеты относятся к периоду правления Менгу-Темир хана, одного из правителей Золотой Орды, основанной в Улусе Джучи. Профессор-нумизмат из России, изучив рельефные знаки на монетах, высоко оценил их историческую ценность.
По мнению известного нумизмата Павла Николаевича Петрова, эти монеты относятся ко второй половине XIII века. На одной стороне чеканной монеты изображены тамги Менгу-Темира, на другой - китайские иероглифы. Это, по всей видимости, связано с политическим пленником Номуханом, попавшим в плен во время конфликтов между потомками Хубилая - потомка Чингисхана - и Улусом Чагатая", - говорит археолог Амангельды Мугаулы.
Также археолог сообщил, что в ходе раскопок был найден и другой примечательный артефакт - глиняный сосуд "Тагара", сохранившийся в целости.
В этом году работы по раскопкам на древнем городище проводятся по заказу Атырауского областного центра по изучению историко-культурного наследия.
В последние два-три года мы уделяем этому месту особое внимание. Вся территория площадью 53 гектара была полностью огорожена. В будущем мы планируем создать здесь музей под открытым небом", - отметил руководитель центра Толыбай Достыбаев.
В археологических исследованиях также приняли участие студенты-историки Атырауского университета. В настоящее время артефакты, извлеченные с территории в 500 квадратных метров, планируется тщательно изучить в лаборатории учебного заведения.
25.07.2025, 10:19 75266
В Астане осужден устроивший погоню и врезавшийся в патрульный автомобиль пьяный водитель
Он приговорен к 4 годам лишения свободы и лишен права управления транспортными средствами
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль в Астане. Его осудили на 4 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны.
Лишенный права вождения транспортными средствами сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При попытке остановки сотрудниками полиции он не подчинился законным требования и, проигнорировав их, уехал. При этом неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих. Все завершилось столкновением с патрульной машиной", - проинформировали в прокуратуре Астаны.
Сообщается, что правонарушитель задержан и помещен под стражу.
Нарушитель признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Причиненный материальный ущерб возмещен", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре напомнили, что за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или передачу управления транспортным средством такому лицу предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.
24.07.2025, 17:01 102251
В Алматы спасают собаку с перерезанной шеей
Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сообщество зоозащитников "Помощь животным в Алматы" в соцсетях рассказало о спасательной операции пса с перерезанной шеей, передает корреспондент агентства.
У него порезана вся шея! Порез глубиной 2 сантиметра - кожа, подкожножировая клетчатка, мышцы! Как отчаянно мы хотели ему помочь - так он отчаянно сопротивлялся нашей помощи! На протяжении трех часов мы пытались с ним справиться, не причиняя ему вреда, но, когда открылось кровотечение, седация стала единственным выходом из ситуации, потому что было подозрение на разрыв шейной артерии. После хирургической чистки ему поставили антибиотик и он ушел в анафилактический шок", - поделились зоозащитники.
Отмечается, что сейчас врачи пытаются снять острый отек легких и поднять сатурацию и давление. Состояние собаки оценивают как крайне тяжелое, из-за агрессии его не выводят полностью из седации, "потому что тогда помочь ему станет абсолютно невозможно".
Рана в обхвате на всю шею. Грязная, гнойная. Шить ее нельзя, углубить на здоровую ткань - некуда. Дальше мышцы и крупные сосуды. Единственный вариант сейчас - в медикаментозном сне обрабатывать до полного очищения и потом ушить. Анафилактический шок удалось купировать, и сейчас нас хотят его выписать, потому что он снова пытается съесть врачей. Дома обрабатывать его нереально. Он не просто грозится укусить. К голове и к шее не подступиться - слишком близко к зубам. Фиксировать за шею и лапы чтобы обездвижить - верный путь к новому отеку легких", - рассказали в сообществе.
Врачи продолжают удаленно подавать седативные препараты животному, чтобы погрузить его в сон для обработки. Как заявили ветеринары, сейчас это единственный способ лечения такой раны.
Ранее в Карагандинской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после распространившегося в Сети видео, на котором живодер душит щенка.
24.07.2025, 16:51 104061
Город инстаграмных локаций: живописные улочки и стильные кинолаунжи Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Южная столица Казахстана - настоящая сокровищница для любителей ярких фотографий и незабываемых впечатлений. Здесь каждый уголок дышит историей, а современность гармонично вплетается в архитектурный ансамбль города. Рассказываем, как спланировать увлекательную прогулку по самым фотогеничным местам Алматы, и заглянем в стильные кинолаунжи, где можно насладиться хорошим фильмом и сделать потрясающие кадры для соцсетей, сообщили в компании Promodo.
Улочки, покоряющие сердца
Алматы - город, где каждая улица имеет свой характер. Начать путешествие стоит с живописного района Малая станица. Узкие улочки, утопающие в зелени, создают атмосферу уюта и спокойствия. Здесь вы найдете множество колоритных двориков и старинных домов, которые станут отличным фоном для фотографий.
Продолжите прогулку по улице Жибек Жолы. Эта пешеходная зона - настоящий рай для инстаграмеров. Яркие вывески, уличные музыканты и художники, современные арт-объекты - все это создает неповторимую атмосферу творчества и свободы. Не забудьте заглянуть в многочисленные кафе и рестораны, многие из которых оформлены в оригинальном стиле.
Любители камерной обстановки оценят улицу Кок-Тобе. Здесь есть уютные дворики, утопающие в цветах, и живописные виды на горы. А если подняться на фуникулере на гору Кок-Тобе, откроется панорама всего города - идеальное место для эффектных селфи.
Кинолаунжи: стиль и комфорт
Алматы славится не только красивыми улочками, но и современными кинотеатрами, где можно отлично провести время и сделать стильные фото. В кинотеатре "Чаплин Мега кино" доступно на любой вкус - заведение привлекает посетителей отличным репертуаром и оригинальным дизайном интерьера.
Любителям необычных пространств стоит обратить внимание на кинобары Алматы. Эти заведения сочетают в себе уютную атмосферу бара и возможность посмотреть фильм в камерной обстановке. Многие из них оформлены в стиле ретро или лофт, что создает дополнительные возможности для креативных фотосессий.
Современные кинотеатры Алматы - это не просто места для просмотра фильмов. Они становятся настоящими культурными центрами, где проводятся различные мероприятия:
- тематические вечеринки по мотивам популярных фильмов;
- встречи с режиссерами и актерами;
- мастер-классы по кинематографу.
После сеанса вы можете задержаться в лобби или кафе, чтобы обсудить увиденное с друзьями и сделать несколько эффектных снимков на фоне стильных интерьеров.
Природные локации: гармония города и гор
Нельзя говорить об Алматы, не упомянув о его главном богатстве - горах. Городской парк имени Горького предлагает отличные возможности для фотосессий на фоне живописных пейзажей. Здесь легко найти уютные аллеи, цветущие клумбы и романтичные мостики через горные речки.
Для более экстремальных фотографий отправляйтесь на Медеу - самый высокогорный каток в мире. Даже летом здесь можно сделать впечатляющие кадры на фоне величественных гор и зеленых склонов.
Завершить путешествие по инстаграмным местам Алматы стоит на смотровой площадке Кок-Тобе. Отсюда открывается потрясающий вид на город и горы, особенно красивый на закате. Не забудьте сделать фото у знаменитой статуи The Beatles - это место давно стало визитной карточкой города. Главное - не забывайте наслаждаться моментом и атмосферой, ведь самые лучшие кадры получаются тогда, когда вы по-настоящему счастливы и расслаблены.
24.07.2025, 15:31 106756
Предполагаемый ущерб в 35,8 млрд тенге: депутат заявил о начале расследования деятельности "СК-Фармация"
Фото: sk-pharmacy.kz
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебную проверку и расследование деятельности "СК-Фармация" по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, сообщил депутат Бакытжан Базарбек.
После нашего совместного обращения с Муратом Абеновым в Генеральную прокуратуру по фактам, выявленным Высшей аудиторской палатой, прокуроры совместно с правоохранительными органами приступили к уголовному расследованию хищений в ТОО "СК-Фармация" и среди субъектов фармацевтической отрасли", - написал он на своей странице в Сети.
Также депутат уточнил, о каких фактах идет речь.
АО "Научный центр противоинфекционных препаратов": проведение фиктивных клинических исследований лекарственных средств на сумму 166,4 млн тенге и необоснованное освоение 36,7 млн тенге за оборудование, которое фактически не было получено. ТОО "СК-Фармация" при закупке лекарственных средств нанесло предполагаемый ущерб бюджету в размере 35,8 млрд тенге. ТОО "КазМедПром" при поставке медицинских перчаток единому дистрибьютору допустило неэффективное использование бюджетных средств на сумму 5,3 млрд тенге из-за завышенных цен", - утверждает Бакытжан Базарбек.
Кроме того, заявил он, Генеральной прокуратурой инициировано проведение дополнительных проверок в отношении ТОО "СК-Фармация" и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
Факты нанесения ущерба в размере 35,8 млрд тенге при закупках лекарств, а также продажи медицинских перчаток по завышенным ценам со стороны ТОО "КазМедПром" зарегистрированы в книге учета информации Генеральной прокуратуры и переданы в Агентство финансового мониторинга для принятия процессуального решения. Также в связи с фиктивными клиническими исследованиями и необоснованным освоением средств на общую сумму более 200 млн тенге в адрес прокуратуры города Алматы направлено поручение о проведении проверки деятельности общества", - добавил депутат.
Ранее мажилисмен Бакытжан Базарбек сообщил, что обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением по поводу деятельности ТОО "СК-Фармация", Национального центра экспертизы лекарственных средств, единого дистрибьютора и фармацевтических компаний страны. Решение было принято по итогам аудита Высшей аудиторской палаты, в ходе которого были выявлены многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения и нарушения, повлекшие значительный ущерб государству.
Позже мажилисмен заявил о необходимости возбуждать уголовные дела по следам выявленных нарушений в сфере обеспечения казахстанцев лекарствами.
В "СК-Фармация" сменили руководителя на фоне скандала с многомиллиардными потерями и заявлением в Генпрокуратуру.
24.07.2025, 11:58 75546
Наши права грубо нарушены: жители Турксибского района Алматы обратились к президенту из-за сноса дома
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 6-го квартала Турксибского района Алматы, чей дом подлежит сносу в рамках реализации программы реновации, записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором рассказали о нарушении их прав.
Нас, жильцов, не уведомили надлежащим образом, общественные слушания не проводились, застройщик и ПКС действуют без прозрачности, без уважения к людям. Наш дом обнесли забором, нам отключили отопление, свет, рядом собираются маргиналы. Ночами страшно выйти из дома. Мы живем в постоянном стрессе. Это не просто про снос, это про решение нас базовой безопасности, нормальных условий и права на достойную жизнь", - заявили авторы обращения.
По их словам, нарушены сразу несколько статей законов:
статья 25 Конституции РК о неприкосновенности жилища, поскольку дом сносится при жильцах, без судебного решения;
статья 4-3 Закона РК "Об особом статусе города Алматы" и статьи 66 и 68 Земельного кодекса РК, по которым снос возможен только с согласия всех собственников;
статьи Жилищного кодекса РК, поскольку жильцам не обеспечено предварительное и равноценное переселение или компенсация.
Нарушены также правила застройки Алматы:
- строительство планируется ниже 3-го класса комфортности,
- идет уплотнение и точечная застройка,
- район исключен из зон реновации,
- территория имеет стратегическое транспортное значение.
Жильцы пожаловались, что у них без суда и законных процедур демонтируют двери, окна, отопление, освещение, оставляют открытым газовое оборудование. Также квартал исчез с навигационных систем 2ГИС и других. Дома, где продолжают жить люди, теперь отмечены как "отсутствующие" или "нежилые".
Полиция бездействует. Люди живут в опасных руинах.
Это - информационная зачистка и давление. Мы расцениваем это как попытку замести следы и лишить нас защиты", - подчеркнули авторы обращения.
По их словам, под видом реновации реализуется коммерческий проект - с точечной застройкой эконом-жилья на месте разрушенных домов, без участия государства, без соблюдения норм закона, но в интересах частных застройщиков.
По мнению жильцов, в данных действиях есть признаки преступлений:
- ст. 362 УК РК - Злоупотребление должностными полномочиями;
- ст. 389 УК РК - Самоуправство;
- ст. 149 УК РК - Незаконное проникновение в жилище;
- ст. 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества;
- ст. 293 УК РК - Хулиганство;
- ст. 191 УК РК - Захват чужого имущества;
- ст. 389, ч. 2, УК РК - Действия, создающие вред гражданам;
- ст. 274 УК РК - Распространение ложной информации (при удалении квартала из публичных карт);
- ст. 254 УК РК - Воспрепятствование доступу экстренных служб.
Авторы обращения требуют:
- приостановить все действия по сносу до предоставления жилья;
- провести проверку действий акимата, застройщика и ПКС - прокуратурой и парламентом;
- Привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон, демонтировал жилье, угрожал безопасности;
- Восстановить квартал в цифровых системах и прекратить его "стирание";
- Исключить строительство эконом-жилья в обход норм, утвердив открытые и законные процедуры.
Между тем жалобы жителей 6-го квартала на брифинге в РСК Алматы прокомментировал аким Турксибского района Бахытжан Акжаров.
По его словам, из более 100 квартир на этом участке переселили свыше 90 жильцов. Остаются 6-9 собственников, с которыми продолжаются переговоры.
В настоящее время ведутся переговоры по условиям переезда. Одним из главных условий реализации данной программы является согласие жителей. Насколько известно, есть определенные нюансы, по которым не устраивает собственников оставшихся квартир, те условия, которые предлагает застройщик и ПКС. Одним из сложным моментов в динамике реализации данной программы как раз таки является это, потому что бывает так, что у жителей есть какие-то дополнительные потребности или зачастую мы сталкиваемся с завышенными ожиданиями и требованиями со стороны жителей", - сказал аким.
Он уточнил, что по программе за снесенную 2-комнатную квартиру предоставляют аналогичную двухкомнатную квартиру с небольшим плюсом в квадратуре, в чистовой отделке.
Но бывает так, что жители выставляют дополнительные требования с увеличением комнатности либо большинство хотят жить на 1-2-м этаже, поэтому некоторые жители не соглашаются на предлагаемые условия. Это их право. Я думаю, что в дальнейшем переговоры будут продолжаться и они придут к какому-то общему знаменателю", - сказал аким.
На вопрос о перекрытии коммуникаций Акжаров ответил, что официальной информации от коммунальных служб не было. Он допустил, что могли быть аварийные отключения, которые на какое-то время устранялись.
Те дома, которые были переселены в целом, этот квадрат был уже огорожен забором строительным", - заявил представитель власти.
Ранее в Алматы разгорелся скандал из-за насильственного выселения детей из детского дома №1 в Баганашиле. По мнению общественников, действия властей связаны с интересом к земельному участку стоимостью 6,5-10 млрд тенге.
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