Раскопки на улице Утегенова: в отношении заказчика инициирована проверка

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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку, проинформировали в акимате мегаполиса.





По объекту "Реконструкция сети водоотведения от УО "Тамос Эдьюкейшн Физико-Математическая школа и прилегающего жилого массива" в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициируется внеплановая проверка. В настоящее время строительно-монтажные работы приостановлены, произведена обратная засыпка траншеи", - сообщили в управлении градостроительного контроля города Алматы.





Напомним, вчера читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.





Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали.





Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.





Тогда жители микрорайона Алатау, расположенного в Бостандыкском районе Алматы, жаловались на подтопление своих домов канализационными водами, вытекающими из разрушенного канализационного колодца. Как стало известно, данные канализационные сети были построены для школы Tamos Education в 2016 году.





При этом, по словам подрядчика, ТОО "Аблайдан Инжиниринг", которое занималось прокладкой данных сетей, сети были переданы в том же году заказчику - Tamos Education. В свою очередь местные жители заявили о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал. По словам представителя службы канализационных сетей города Алматы, который не представился, строительство канализации, которая до сих пор "не сдана в эксплуатацию", "финансировалось из городского бюджета".





Позже стало известно, что директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях. Также стоит отметить, что школа Tamos Education была построена в непосредственной близости от Ерменсайской электрической подстанции.