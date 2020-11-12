ЕЭК: Разработан проект рекомендаций по возобновлению железнодорожного сообщения между странами ЕАЭС

Москва. 11 ноября. Kazakhstan Today - Подготовлен проект рекомендаций по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения между государствами-членами Евразийского экономического союза. Об этом в ходе брифинга рассказала помощница председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает Kazakhstan Today.

Комиссия совместно cо сторонами очень обеспокоена данным вопросом. Был подготовлен проект рекомендаций по определению подходов к возобновлению железнодорожного сообщения между государствами-членами ЕАЭС", - рассказала Малкина.

По ее словам, рекомендации учитывают международный опыт, прошли общественное обсуждение на правовом портале.

Мы надеемся, что до конца текущего года коллегия комиссии их утвердит и страны союза смогут их использовать", - отметила спикер.

Планируется, что до конца года совет комиссии рассмотрит перечень взаимнопризнаваемых условий и документов для перемещения граждан внутри союза.

В комплексе эти меры, по нашему мнению, будут способствовать возобновлению транспортного сообщения. Вместе с тем любые решения будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в странах", - добавила Малкина.

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