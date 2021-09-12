Региональный форум краеведов прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся региональный форум краеведов "Туган олкем - тугырым", посвященный 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Форум краеведов проведен с целью объединения научной общественности, представителей творческих профессий, ученых для просвещения в области краеведения, активизации поисковой, научно-исследовательской работы в краеведении, обмена опытом краеведческой работы и совершенствования методики научных исследований, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Примечательно, что форум проводится в год 30-летия Независимости нашего государства. Возрождение интереса жителей, в первую очередь молодежи, к истории своей малой родины является важным направлением в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сегодня необходимо активно использовать возможности историко-краеведческих экспедиций, музейных площадок, стимулировать лучшие проекты грантами, заниматься цифровизацией результатов исследований. Убеждена, что форум станет знаменательным событием в культурной жизни области, а также хорошей площадкой для эффективного профессионального диалога и обмена опытом", - сказала заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

В рамках форума прошла церемония награждения работников учреждений культуры. За многолетний труд и вклад в развитие данной сферы нагрудным знаком "Мадениет саласынын уздігі" награждены заведующая Атбасарского историко-краеведческого музея Анар Ильясова, заведующая Степногорского историко-краеведческого музея Майра Нуржанова, медаль имени Хохлова, основателя Акмолинского областного историко-краеведческого музея, вручена краеведу Гульбаршин Салык и хранителю фонда музея Гуляим Агубаевой.

В завершение мероприятия для участников была проведена экскурсия по залам областного историко-краеведческого музея.

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