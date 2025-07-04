Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 июля погоду большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, севере, востоке - с выпадением града, на севере, востоке РК - шквал, сообщает РГП "Казгидромет".





По информации синоптиков, лишь на юге, юго-востоке, в центре республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман.





На востоке области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, в центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.





В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетісу, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской областей, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане 3 июля, по прогнозам синоптиков, ожидаются переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем - до 9-14 метров в секунду, во второй половине дня порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-19 тепла, днем - сильная жара 33-35 градусов.





В Алматы в четверг прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 19-21 тепла, днем - сильная жара 34-36 градусов.





В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный - 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем - сильная жара 38-40 градусов.