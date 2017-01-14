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Решение о платном въезде в Астану пока не принято14.01.2017
Общество  10:16

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - Решение о платном въезде в Астану пока не принято, сообщил советник акима города Кайсар Жумабайулы, передает корреспондент агентства.

"Платный въезд - это НЕ принятое решение, а предложение управления транспорта, которое еще обсуждается. Когда это будет внедрено и будет ли вообще внедрено, неизвестно. Поэтому и говорить о цене сейчас сложно", - написал Жумабайулы в Facebook, комментируя вопросы о платном въезде автомобилей в Астану.

Он также отметил, что столичные власти решили с этого года проводить общественные слушания, на которые будут выноситься все социально значимые предложения, проекты, в том числе разрабатываемые программы развития отраслей и направлений.

"И первое заседание было посвящено проблемам общественного транспорта, на котором презентовали программу развития отрасли. С документом можно ознакомиться на официальном сайте акимата. Как объявил аким города Асет Исекешев, предложения, замечания будут приниматься до 1 февраля", - написал советник акима.

Он также проинформировал, что 18 января планируется провести второе заседание, которое будет посвящено деятельности КСК.

Как сообщалось ранее, городские власти рассматривают вопрос введения платы за въезд в Астану в утренние часы. "Сейчас въезжает более 75 тысяч автомобилей ежедневно из пригорода. Самое важное, что 30-40% трафика въезжает в пиковый период. Рассматривается вопрос платного въезда. Сейчас ведется аналитика, ведется анализ. Обязательно будет предусматриваться возможность пересадки на общественный транспорт", - сказал директор по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилов.

Он подчеркнул, что планируется ввести плату за проезд только в часы пик - с 07.00 до 09.30. Пока вопрос рассматривается и сроки введения оплаты не оговорены.
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