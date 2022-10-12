Родителей нахамившего учительнице школьника оштрафовали в Павлодаре

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Павлодар. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении несовершеннолетнего ученика одной из школ Павлодара, отправившего учительнице в WhatsApp нецензурное сообщение, составлен административный протокол, сообщает Polisia.kz.
В полицию обратилась учитель павлодарской школы. Женщина пожаловалась на своего ученика, который позволил себе выразиться в ее адрес нецензурной бранью. Нелицеприятные слова школьник написал ей в WhatsApp. Свидетелями стали остальные ученики", - сообщили в полиции.
В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним).
По статье родители ученика обязаны выплатить штраф в размере 7 МРП (21 441 тенге).
Материал направлен в специализированный административный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области.
Всего с начала года за мелкое хулиганство несовершеннолетних к административной ответственности в области привлечены 33 законных представителя, уточнили в полиции.