Рогозин предложил сделать Байконур трехсторонним проектом с участием Турции

Анкара. 18 сентября. Kazakhstan Today - Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о возможности подключения Турции к совместному проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур, передает Kazakhstan Today.

"Роскосмос готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это не обязательно и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура. Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт. Я думаю, это хорошая перспектива", - сказал он в опубликованном в среду интервью агентству Anadolu, пишет ТАСС .

Байконур - это Казахстан, дружественная и для Турции, и для России страна, близкий народ, тюркоязычный, - подчеркнул Рогозин. - Мы с моими казахскими друзьями уже говорили на эту тему. И если Турция сочтет необходимым для себя создавать ракетные технологии, то мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий".

Глава Роскосмоса также вновь заявил о готовности РФ подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.

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