Русло реки Есентай восстановили в Алматы

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана - пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке сильные осадки, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге - гроза, пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 метров в секунду, ночью и утром на юге - туман.

В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на западе, севере - гололед, ночью и утром на юге - туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере с пыльной бурей.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидаются осадки, гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.

В Нур-Султане переменная облачность, +8 - +10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.