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Русло реки Есентай восстановили в Алматы

07.04.2022, 17:55 24266
Русло реки Есентай восстановили в Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В акимате Алматы сообщили, что в русле реки Есентай проведены восстановительные работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ответ на обращения жителей Алматы от 6 апреля сообщаем, что для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды", - сообщили в акимате.

 
По информации ведомства, 6 апреля специалисты ГУ "Казселезащита" провели осмотр сооружения и выявили, что ниже проспекта Аль-Фараби на вертикальной диафрагме каскада появилась трещина толщиной около 2 - 3 см. Из-за протекания воды в трещину произошел размыв грунта технической дороги.
 
Все необходимые работы проведены в полном объеме.
 

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В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики

08.04.2022, 12:40 1851
В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики. Предприниматели всерьёз задумываются о сокращении поголовья кур-несушек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", ситуация ухудшилась после того, как выросла стоимость кормов. Вдобавок из-за вспышки птичьего гриппа Российская Федерация перестала импортировать продукцию казахстанских птицефабрик.
 
В Минсельхозе заявляют, что большинство проблем птицеводов в статусе решённых. Два года назад на аркалыкской птицефабрике из-за птичьего гриппа потеряли всё поголовье. После процесс долгого восстановления. И вот как только предприятие вернулось на прежний уровень производства, начались новые проблемы. 
 

Сейчас кормосоставляющие подорожали уже от 30 до 50%. Половину кормосоставляющих мы берём импортные. И там тоже всё дорожает. И очень сложно. Если так дальше пойдёт, если дорожает всё, будем вынуждены сокращать поголовье", - говорит генеральный директор птицефабрики Жамиля Исмайлова.

 
В репортаже отмечается, что стабильное повышение стоимости кормов наблюдается последние два года. Но это не единственная проблема. В конце 2021 Россия перестала импортировать казахстанские яйца. Запрет ввели из-за вспышки птичьего гриппа в личных подсобных хозяйствах. В итоге работать на склад начали птицефабрики сразу в 4 регионах Казахстана. 
 

По правилам наших отношений в ЕАЭС, если была зафиксирована вспышка, неважно это в ЛПХ или на птицефабрике, то вводится запрет на экспорт продукции. Но он должен вводиться на три месяца. Это максимальный срок, на который можно ввести ограничение. На сегодняшний день уже прошло 6 месяцев. А Российская Федерация до сих пор не открыла свою границу для того, чтобы мы могли поставлять свою продукцию туда", - сообщает президент ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.


 
В Министерстве сельского хозяйства о проблемах отечественных птицеводов знают. 
 

Работа ведётся. Одну область уже сняли, по остальным областям работа продолжается. В ближайшее время, мы надеемся, снимем запрет", - информирует министр сельского хозяйства РК Ербол карашукеев.

 
Для этого в минувший вторник с российской стороной были проведены переговоры. Сейчас чиновники обеих стран обмениваются гарантийными письмами. В Минсельхозе даже назвали точную дату снятия карантина. Это произойдёт в следующий понедельник, 11 апреля. Чиновники говорят и по кормам проблему решили. С продкорпорацией уже есть меморандум. И сейчас напрямую птицефабрикам отпускают тонну фуражного зерна за 115-117 тысяч тенге.
 

Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду

08.04.2022, 11:42 4336
Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин прокомментировала избиение детей в столичном инклюзивном детсаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, не в первый раз мы видим, что падение уровня кадров коснулось всех сфер, в том числе, и образования. Долгое время требования к поступающим на педагогические специальности были крайне низкими, поэтому с минимальным баллом по ЕНТ в педагогические вузы люди шли учиться не по призванию, а лишь, что называется, "для корочки" высшего образования", - сказала детский омбудсмен Аружан Саин.

 
По ее словам, "с учетом общего падения культурно-образовательного уровня в стране, как результат, мы видим, что к работе с детьми допускаются люди с крайне низкими моральными качествами, жестоко обращающиеся с детьми".
 

Я надеюсь, что ситуация изменится в результате проводимых в сфере образования реформ - когда значительно увеличиваются зарплаты педагогам и повышаются требования к их поступлению в вузы. Но этот результат проявится лишь через несколько лет", - отметила Аружан Саин.

 
Другой больной вопрос, отметила она, контроль за деятельностью детских учреждений. 
 

Мною, как Уполномоченным по правам ребёнка, ещё в 2019 году было направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении комплексных проверок таких учреждений. И начать мы решили с детских домов, интернатов для детей с ограниченными возможностями и домов ребёнка, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей", - сообщила омбудсмен.

 
По ее словам, именно эти категории детей наиболее уязвимы, беззащитны, поэтому работа таких учреждений требует особого контроля. Ведь в школах и обычных детских садах у детей есть родители, которые могут сообщать о нарушении прав своих детей, защищать их.
 

Однако, по моему мнению, данные комплексные проверки не были всесторонними и объективными, поэтому я обратилась к президенту К-Ж. Токаеву с письмом, где изложила разные системные нарушения прав детей, их причины, и работа продолжилась совместно с другими органами. Также между мной как УПР и Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Qamqor", - проинформировала Аружан Саин.

 
Он отметила, что по итогам проверок и результатов их анализа были выработаны системные шаги по защите прав детей в детских учреждениях. 
 

Считая по умолчанию, что к работе с детьми должны привлекаться квалифицированные педагоги с высокой степенью нравственного развития, необходимо исключить риски восстановления в должности и ротации недобросовестных специалистов, и особенно - уже привлекавшихся к ответственности. В этой связи предлагается разработать централизованную систему учёта сотрудников - с историей привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Имеющиеся сведения должны оцениваться при трудоустройстве кандидата", - сказала она.

 
По словам омбудсмена, главная проблема здесь это то, что "детские учреждения почему-то защищены от внезапных проверок требованиями статьи 23 Предпринимательского кодекса, согласно которой перед проведением ревизий компетентные органы обязаны заблаговременно (плановые проверки - за 30 суток, внеплановые - за 1 сутки) уведомлять проверяемые организации. Такое положение не исключает риски создания неблагоприятных условий для детей и сокрытия возможных фактов нарушений прав детей и других нарушений перед проверкой".
 

Поэтому в письме к главе государства я писала (и это нашло очередное подтверждение!), что необходимо вернуть возможность проведения внезапных проверок детских учреждений без их уведомления", - зявила Аружан Саин.

 
По ее словам, это должно касаться всех детских учреждений, включая школы, детские сады и так далее, а не только специализированные, упомянутые выше.
 

Ещё о контроле. Статья 134 ПК РК подразделяет государственный контроль на внутренний и внешний. Внутренний контроль подразумевает проверку структурных и ведомственных подразделений с выездом на место. Таким образом, даже в рамках действующего законодательства, детские учреждения могут быть внезапно проверены вышестоящими организациями - органами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения. Однако, как мы видим на примере регулярно всплывающих в соцсетях нарушений прав детей в школах и детских садах, эти организации не утруждают себя такими проверками", - сообщила омбудсмен.

 
Он отметила, что сейчас проверки без уведомления предусмотрены лишь в исключительных случаях, которыми не охвачены даже учреждения для сирот и детей инвалидов (статьи 141, 144, 147 ПК РК). 
 

Поэтому считаю, что необходимо усилить возможности внешнего контроля - со стороны прокуратуры, СЭС, счётного комитета, уполномоченного по правам ребёнка и других госорганов. Это позволит выявлять учреждения до того, как там уже что-то страшное произошло. Возможно, необходимо дополнить перечень исключений для рассмотрения анонимных обращений сообщениями о нарушении прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные инвалиды). Только такой комплексный подход позволит уже на уровне профилактики не допускать нарушения прав детей в детских учреждениях и обеспечит в них должный уровень оказываемых услуг", - добавила она.

 
Напомним, что в частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

08.04.2022, 08:16 6611
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана - пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке сильные осадки, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге - гроза, пыльная буря.
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 метров в секунду, ночью и утром на юге - туман. 
 
В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на западе, севере - гололед, ночью и утром на юге - туман. 
 
На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере с пыльной бурей. 
 
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане переменная облачность, +8 - +10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

07.04.2022, 21:17 19201
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 апреля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на юго-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с.
 
8 апреля ночью и утром на севере и западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге и в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. 
 
8 апреля ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
 
8 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с.
 
Ночью 8 апреля на западе, юге, днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный на северо-западе, западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 
 
8 апреля на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на севере, востоке области Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 
 
8 апреля на востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 8 апреля на юге, 9 апреля на севере, юге, Северо-Казахстанской области ожидается туман. 8 апреля ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. 
 

В Алматинском зоопарке родился кенгуренок

07.04.2022, 20:47 20176
В Алматинском зоопарке родился кенгуренок
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В Алматинском зоопарке у пары кенгуру Лары и Марата родился кенгуренок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особенность кенгуру в том, что мы не можем сказать точную дату рождения малыша. Это потому, что малыш очень маленький размером, почти эмбрион размером 25 мм, он переползает в сумку и там продолжает свое развитие в течение полугода", - рассказали в пресс-службе зоосада Алматы.

 
Сотрудники зоопарка догадывались о малыше по поведению мамы. 
 

Родился он примерно в январе. Но малыша мы увидели только в марте, когда он начал высовывать голову из сумки. Лара и Марат стали родителями уже четвертый раз. А живут они в большом вольере напротив бегемотов", - рассказали в зоопарке.

 
Администрация приглашает всех желающих принять участие в выборе имени.
 
 

Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники

07.04.2022, 18:05 26191
Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов как среди взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году суициды опередили смерть от дорожно-транспортных происшествий и от болезни сердца, для нас эти показатели цифр очень страшные", - заявил Сахариянов. 

 
По его мнению, для решения этой проблемы следует обратиться к мировому опыту.
 

К примеру, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения запустила свою всемирную инициативу по предотвращению самоубийств. По данным исследователей, было проведено более 100 расследований самоубийств, которые напрямую связаны с сообщениями СМИ об одном или нескольких самоубийствах. Как подчеркивают эксперты, систематические обзоры этих исследований неизменно приводят к одному и тому же выводу: широкое освещение случаев суицида может привести к последующему дополнительному суицидальному поведению", - подчеркнул общественник.

 
 
В свою очередь вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов заявил на брифинге, что очень важно постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида. 
 

К примеру, сегодня будет обсуждаться эффект Вертера. Уже 300 лет проблематика освещения и взятия за пример поведения, в том числе людей, которые кончают жизнь самоубийством, существует. И действительно, мы нуждаемся все вместе в регуляции", - подчеркнул вице-министр. 

 
Он также отметил, что серьезной темой становится создание безопасности общества в социальных сетях. 

Здесь также нужна общественная политика, привлечение внимания лидеров мнений, которая очень часто, не зная базовых правил склонения или демонстраций суицидальных проблем, склоняет молодых людей к тому, чтобы эти события повторялись", - заявил Данилов. 


 
По его информации, министерством проводятся работы, в том числе по проблемам суицида. Но внимание к этой проблеме должно быть усилено. 

Поэтому запланирована серия дополнительных и экспертных площадок для того, чтобы лучше формировать политики друг друга. Здесь очень важно сказать, что нам действительно нужно образовывать друг друга и постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида", - заявил вице-министр.



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Исполняющая обязанности председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова рассказала на брифинге об увеличении количества суицидов и суицидальных попыток.

«По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с 2015 по 2021 годы отмечается увеличение количества суицидов и суицидальных попыток среди всего населения на 27,6% и 10,1% соответственно", - заявила она.  

В сравнении с аналогичным периодом за 2 месяца 2021-2022 годов количество суицидов продолжает увеличиваться, а количество попыток при этом уменьшилось. 

В то же время, по ее словам, динамика количества суицидов и суицидальных попыток среди детей и подростков до 18 лет показывает за последние годы тенденцию к снижению, суицидов - на 13,7% и попыток суицидов - на 23,1%.

 

Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов

07.04.2022, 17:42 25051
Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстанцев будут уведомлять об истечении срока действия их документов посредством sms-ссообщений. Новшество внедряет Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Внедрение данного новшества прежде всего направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижение дополнительной финансовой нагрузки на граждан при уплате штрафов за это", - сообщили в ведомстве


В МВД напомнили, что на сегодня за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца - штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, или 21 441 тенге. 
 

Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине порядка 35 тысяч", - проинформировали в министерстве. 

 
По его информации, только в прошлом году для замены удостоверений по истечении срока обратилось 915 тысяч человек и более 400 тысяч граждан в связи с истекшим сроком водительских удостоверений. 
 

Теперь же казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон СМС-уведомление", - заявили в МВД. 

 
Для получения каких-либо СМС-уведомлений гражданину необходимо в личном кабинете на портале eGov.kz обязательно указать номер своего мобильного телефона.
 

В отношении замакима Талгарского района ведется служебное расследование

07.04.2022, 15:54 26356
ТАЛДЫКОРГАН. 7 АПРЕЛЯ - В акимате Талгарского района подтвердили информацию о том, что в отношении заместителя акима Барлыка Тореханова начато служебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На период проведения расследования Тореханов отстранен от должности, пишет talgarnewskz.
 
Как сообщили в акимате, поводом послужил тот факт, что заместитель оставил пост ответственного дежурного по району во время январских событий.
 
Под кураторством Тореханова находились сельские округа Туздыбастау, Бескайнар и Бесагаш, находящиеся близ Алматы.
 
Ранее в Талдыкоргане задержали 11 участников январских беспорядков.
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.
 

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