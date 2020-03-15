Ряд назначений произведен в МВД Казахстана

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел произведен ряд назначений, передает Kazakhstan Today.

Заместителем министра внутренних дел по следствию назначен Кайрат Сунтаев. Накануне соответствующее распоряжение подписал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Своего нового заместителя личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сообщает polisia.kz

Сунтаев ранее возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области и городу Алматы, Национальное бюро по противодействию коррупции и Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Кроме того, по согласованию с администрацией президента министром внутренних дел генерал-майор полиции Игорь Лепеха назначен руководителем аппарата МВД. До назначения Лепеха занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Начальником штаба департамента МВД назначен подполковник полиции Талгат Абильмажинов, ранее работавший заместителем начальника этого подразделения.

Также сообщается, что Максат Байболов зачислен в распоряжение МВД.

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