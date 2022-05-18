В нескольких районах Алматы временно отключат горячую воду

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Северо-западный циклон и связанные с ними атмосферные фронтальные сохранят свое влияние на большую территорию Казахстана - пройдут дожди, на юге и севере сильные, с грозами, градом, шквалом и усилением ветра, на западе и юге с пыльными бурями, на севере ночью и утром - туман, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погода без осадков сохранится лишь на востоке Казахстана", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе, юге Акмолинской области ожидается град, днем на западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области, на западе, востоке, в центре Атырауской области, на севере Мангистауской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской, Кызылординской областях - с пыльной бурей.

На юге, западе, севере, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью на севере, северо-западе, днем на большей части 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

Ночью на юге, днем на западе, юго-востоке Костанайской области ожидаются град, шквал, ночью и утром на востоке - туман, днем на западе, юге - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, град, на западе, юге, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидаются град, на западе, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.