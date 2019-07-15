С Байконура успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом "Спектр-РГ"

фото с сайта www.roscosmos.ru
Как стало известно, пуск состоялся в штатном режиме. Первая ступень ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения №25,15 (Зона Ю-24), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области.
Сотрудниками Представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ѓарыш-Экология" (город Байконыр) произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы в период проведения заправки ракеты-носителя в позиционном районе космодрома "Байконур".
В районе падения, сотрудники Представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгана совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя", - сообщили в Научно-исследовательском центре.
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