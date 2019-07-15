С Байконура успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом "Спектр-РГ"

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Байконур. 14 июля. Kazakhstan Today - Со стартовой площадки №81 космодрома Байконур 13 июля 2019 года, в 18 часов 30 минут 57 секунд по времени Астаны (15.30.57 мск), состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ". Это был второй пуск ракеты-носителя данного типа в текущем году, передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.

Как стало известно, пуск состоялся в штатном режиме. Первая ступень ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения №25,15 (Зона Ю-24), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области.

Сотрудниками Представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ѓарыш-Экология" (город Байконыр) произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы в период проведения заправки ракеты-носителя в позиционном районе космодрома "Байконур".

В районе падения, сотрудники Представительства Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгана совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя", - сообщили в Научно-исследовательском центре.

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