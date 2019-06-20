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С завтрашнего дня в Алматы перекроют движение на участке улицы Жибек жолы

19.06.2019, 13:06 5752
Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - С 20 июня в Алматы в связи с реконструкцией будет перекрыто движение автотранспорта по улице Жибек жолы, от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее, с 13 июня, был перекрыт участок для автотранспорта от улицы Желтоксан до Наурызбай батыра.
 
"Пешеходная зона открыта с северной стороны улицы. При этом все работы по модернизации общественных пространств будут проводиться поэтапно и с минимальными неудобствами для горожан. Установлены специальные ограждения и пешеходные трапы. Во избежание заторов, просим жителей и гостей города заранее корректировать свои маршруты", - сообщает управление комфортной городской среды города Алматы.
 
Напомним, что в рамках концепции "Город для людей", в Алматы начата реконструкция на участках улиц Байсеитовой, Жибек жолы и проспекта Достык.
 
С целью создания комфортной городской среды на этих улицах появится энергосберегающее тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы и др. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.
 
В текущем году планируется отремонтировать еще более 600 дворов, охватив 50% всех городских многоэтажек. Проводится средний ремонт более 140 улиц. Ведется строительство новых дорог на 456 улицах в 14 микрорайонах города. На окраинах города будет благоустроен ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят более чем на 120 улицах города.
 

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