С завтрашнего дня в Алматы перекроют движение на участке улицы Жибек жолы

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - С 20 июня в Алматы в связи с реконструкцией будет перекрыто движение автотранспорта по улице Жибек жолы, от улицы Наурызбай батыра до проспекта Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

Ранее, с 13 июня, был перекрыт участок для автотранспорта от улицы Желтоксан до Наурызбай батыра.

"Пешеходная зона открыта с северной стороны улицы. При этом все работы по модернизации общественных пространств будут проводиться поэтапно и с минимальными неудобствами для горожан . Установлены специальные ограждения и пешеходные трапы. Во избежание заторов, просим жителей и гостей города заранее корректировать свои маршруты", - сообщает управление комфортной городской среды города Алматы.

С целью создания комфортной городской среды на этих улицах появится энергосберегающее тротуарное освещение , уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы и др. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.

В текущем году планируется отремонтировать еще более 600 дворов , охватив 50% всех городских многоэтажек. Проводится средний ремонт более 140 улиц. Ведется строительство новых дорог на 456 улицах в 14 микрорайонах города. На окраинах города будет благоустроен ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят более чем на 120 улицах города.

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