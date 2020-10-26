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Умер глава корпорации Samsung

25.10.2020 10639
Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет, передает Kazakhstan Today. 
 
Он скончался в воскресенье, 25 октября, в больнице Сеула. Об этом сообщили в компании, однако не указали причину смерти Ли Гон Хи. Известно, что в 2014 году он перенес инфаркт, после чего отстранился от ведения дел компании Samsung. Кроме того, председатель компании страдал от респираторных осложнений с 1990 года, когда ему была сделана операция на легких. Об этом сообщает Reuters.
 
Samsung Group была основана в 1938 году отцом Ли Гон Хи - Ли Бён Чхолем. После его смерти корпорацию унаследовали его дети, а Ли Гон Хи (третий сын) возглавил совет директоров. После сердечного приступа Ли Гон Хи его сын Ли Чжэ Ен занял должность вице-президента одного из подразделений концерна - Samsung Electronics, однако в реальности является фактическим руководителем всей Samsung Group.
 

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