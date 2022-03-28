Саперы возобновят работы по ликвидации последствий ЧП на складах боеприпасов в Арыси и Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА – Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил РК 28 марта приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.





«В Арыси фрагменты будут вывозиться с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва. На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также будет вывезена и уничтожена на специальных полигонах», - сообщили в Министерстве обороны РК.





В общей сложности к работам привлекаются более 650 военных специалистов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности местного населения.





«Работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября текущего года», - добавили в ведомстве.





Отмечается, что мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасная страна» и поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.



