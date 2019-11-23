Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Сбежавшего от тети детдомовца разыскали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что числившийся без вести пропавшим 11-летний Артур Федоров благополучно найден: он жив и здоров. Он будет передан в детский дом "Жануя", воспитанником которого он и является", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По данным ведомства, ребенок сбежал от тети 17 ноября текущего года. В его поисках принимали участие около 200 человек, в том числе и общественники из фонда "Когам".

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