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Сегодня ВЛКСМ исполняется 103 года

29.10.2021, 12:33 89047
Сегодня ВЛКСМ исполняется 103 года
МОСКВА. 29 ОКТЯБРЯ - 29 октября - День рождения комсомола, в 2021 году ВЛКСМ исполняется 103 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несмотря на распад Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи уже давно прекратил свое существование. Более того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников", - пишет "Комсомольская правда".

 
История
 
Сто три года назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926 в названии появилось слово "всесоюзный". В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.
 
Комсомольцы всегда считались "помощниками и резервом" КПСС, "молодыми строителями коммунизма". Они участвовали в коллективизации, комсомольских стройках и создании движения "тысячников" (тех, кто выполняет рабочий план на 1000%). Рабфаки - также заслуга комсомола: речь идет о рабочих факультетах, заработавших во всех вузах страны.
 
Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над фашизмом в 1941-1945 годах. Еще во время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звание Героя Советского Союза.
 
Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи распался практически одновременно с СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации.
 
Традиции
 
В советское время в День рождения комсомола награждали лучших представителей ВЛКСМ. В частности, именно в этот день вручалась премия Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, в педагогической деятельности и труде. Лауреаты получали диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.
 
Кроме того, в день основания ВЛКСМ было принято чтить память всех комсомольцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.
 
Между тем и в современной России День рождения комсомола отмечается с размахом. В этот день во многих городах проходят шествия, участники которых несут в руках транспаранты с комсомольскими лозунгами и поют песни комсомольских лет.
 
Кроме того, организуются праздничные концерты, разнообразные выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы, квесты и флешмобы. А в школах проходят классные часы, на которых подрастающему поколению рассказывают о Всесоюзном Ленинском коммунистическом союзе молодежи и его истории.
 
Также в этот день для ветеранов комсомола устраиваются вечера воспоминаний и встречи с представителями общественных и молодежных организаций.
 
В 2018 году комсомол отмечал свое 100-летие, и праздничная программа была особенно насыщенной. К примеру, в Челябинске к юбилею молодежной организации даже реконструировали комнату райкома ВЛКСМ, а в Улан-Удэ 29 октября заложили капсулу времени для молодежи будущего
 

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Дождь и снег в большинстве регионов Казахстана прогнозируют синоптики

30.10.2021, 11:36 11179
Дождь и снег в большинстве регионов Казахстана прогнозируют синоптики
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - 30 октября в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки. Об этом сообщили в РПГ "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь, снег). Восточные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, там ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидается туман, на севере - метель, на севере, северо-западе и в горных районах юго-востока - усиление ветра, на северо-востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, на западе порывы до 25 метров в секунду, ночью на юге, востоке, днем на севере, западе - гололед, метель.
 
 В Акмолинской области на северо-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, гололед, ночью и утром на западе области - туман. 
 
На севере Павлодарской области ожидается гололед, ночью на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем на западе - туман. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью туман. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областях ночью и утром на западе, севере, центре, северо-западе ожидается туман. 
 
Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
Ночью и утром в горных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидается туман, в горах Алматинской области - гололед.
 
 

 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

29.10.2021, 21:20 99793
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Атырауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 30 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 октября на северо-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 30 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
В Шымкенте ночью 30 октября ожидается туман.
 
Ночью и утром 30 октября на западе и на севере Атырауской области ожидается туман. 
 
30 октября на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 октября в Западно-Казахстанской области, на западе, севере, ночью и утром ожидается туман.
 
30 октября на севере, западе Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, на севере области 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня - с 30 октября по 1 ноября.
 

Героин, гашиш и марихуана: В МВД подвели итоги операции "Карасора"

29.10.2021, 18:09 141778
Фото: МВД РК

НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Министерство внутренних дел Казахстана подвело итоги операции "Карасора", в рамках которой из незаконного оборота изъято более 10 тонн наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В МВД сообщили, что во время операции проводились масштабные специальные мероприятия, к которым было привлечено более 1400 человек личного состава территориальных подразделений, в том числе специального назначения МВД и Национальной гвардии.

В труднодоступных районах проведены разведывательно-поисковые мероприятия по обнаружению искусственно высаженных наркоплантаций и дальнейшему перекрытию каналов распространения наркотиков. Для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.

"Всего ликвидировано 20 плантаций: по одной в Туркестанской и Карагандинской областях и 18 - в Кызылординской области. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более 8 тонн. Привлекалась также вертолетная техника, за 20 облетов выявлено два схрона марихуаны (изъято свыше 17 килограммов), 8 наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны 10 лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли. Непосредственно в Жамбылской области в результате рейдов задержано 14 подозреваемых в заготовке, хранении и сбыте наркотиков, изъято более 1,8 тонны различных наркотических веществ каннабисной группы", - сообщили в пресс-службе МВД

Всего за время операции по стране выявлено 934 преступлений, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 факта культивирования. Из незаконного оборота изъято 10,6 тонны наркотиков, в том числе 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограмма синтетических наркотиков.

Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, в том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот не допущено более 107 килограммов синтетики.

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