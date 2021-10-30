Сегодня ВЛКСМ исполняется 103 года

МОСКВА. 29 ОКТЯБРЯ - 29 октября - День рождения комсомола, в 2021 году ВЛКСМ исполняется 103 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на распад Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи уже давно прекратил свое существование. Более того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников", - пишет "Комсомольская правда" .

История

Сто три года назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926 в названии появилось слово "всесоюзный". В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

Комсомольцы всегда считались "помощниками и резервом" КПСС, "молодыми строителями коммунизма". Они участвовали в коллективизации, комсомольских стройках и создании движения "тысячников" (тех, кто выполняет рабочий план на 1000%). Рабфаки - также заслуга комсомола: речь идет о рабочих факультетах, заработавших во всех вузах страны.

Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над фашизмом в 1941-1945 годах. Еще во время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звание Героя Советского Союза.

Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи распался практически одновременно с СССР: 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации.

Традиции

В советское время в День рождения комсомола награждали лучших представителей ВЛКСМ. В частности, именно в этот день вручалась премия Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, в педагогической деятельности и труде. Лауреаты получали диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Кроме того, в день основания ВЛКСМ было принято чтить память всех комсомольцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

Между тем и в современной России День рождения комсомола отмечается с размахом. В этот день во многих городах проходят шествия, участники которых несут в руках транспаранты с комсомольскими лозунгами и поют песни комсомольских лет.

Кроме того, организуются праздничные концерты, разнообразные выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы, квесты и флешмобы. А в школах проходят классные часы, на которых подрастающему поколению рассказывают о Всесоюзном Ленинском коммунистическом союзе молодежи и его истории.

Также в этот день для ветеранов комсомола устраиваются вечера воспоминаний и встречи с представителями общественных и молодежных организаций.

В 2018 году комсомол отмечал свое 100-летие, и праздничная программа была особенно насыщенной. К примеру, в Челябинске к юбилею молодежной организации даже реконструировали комнату райкома ВЛКСМ, а в Улан-Удэ 29 октября заложили капсулу времени для молодежи будущего